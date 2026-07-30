Petro viajará a Cuba el viernes; su última visita oficial al extranjero como presidente de Colombia

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, realizará este viernes un viaje a Cuba en el que será su último viaje al exterior antes de finalizar su mandato y entregarle la Presidencia al mandatario electo, Abelardo de la Espriella, que tomará posesión el próximo 7 de agosto.

Así lo han confirmado este jueves fuentes de la Presidencia de Colombia a Europa Press, señalando que el inquilino saliente de la Casa de Nariño permanecerá en la isla hasta el sábado.

Pese a que, por el momento, la agenda de Petro en el país caribeño no está confirmada, de acuerdo con las referidas fuentes, medios locales como el diario 'El Tiempo' o Caracol Radio han apuntado que el mandatario colombiano será recibido por su par en Cuba, Miguel Díaz-Canel.

El viaje del líder del Ejecutivo sudamericano se produce pocos días después de que el ultraderechista De la Espriella anunciara que romperá relaciones diplomáticas tanto con La Habana como con Nicaragua, alegando que su Administración no mantendrá "vínculo alguno con tiranías".