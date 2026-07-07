México se afianza como el principal proveedor de autopartes y componentes del mercado de EU

México sigue ganando terreno en Estados Unidos, con el 44.4% de las compras de autopartes que realiza este país al mundo, con lo cual se afianza como el principal proveedor de partes y componentes automotrices del mercado estadounidense durante el primer cuatrimestre del 2026, sostuvo la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Julio Galván, gerente de Estudios Económicos en la INA precisó que pese a las adversidades, México logró captar 0.66 puntos porcentuales durante el periodo de enero a abril pasado respecto a igual lapso del 2025, cuando proveía con el 43.7% de las importaciones estadounidenses.

En casi una década, la proveeduría de partes y componentes mexicanos dio un salto de 14.6 puntos porcentuales para atender al mercado estadounidense automotriz, de tener el 29.8% a 44.4% que actualmente envía a EU.

De esta forma la industria de autopartes mexicana le gana mercado al resto de los socios comerciales de EU, entre ellos Japón, Corea del Sur, China y Alemania, como parte de la integración regional del T-MEC.

De acuerdo con los datos estadísticos mensuales de la INA, la producción de partes y componentes automotrices en México alcanzó un valor de 41,973 millones de dólares entre enero y abril de 2026, que representa incremento de 10% comparado con el mismo cuatrimestre del 2025, cuando se logró un valor por 38,159 millones de dólares.

No obstante, representa una ligera disminución 0.12% en comparación con los 42,022 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2024, considerado como la cifra récord.

Durante abril de 2026, el valor del sector se situó en 10,789 millones de dólares, lo que significó un alza del 11.22% en relación con el mismo mes de 2025. El promedio mensual de producción se ubicó en 10,493 millones de dólares en lo que va del año.

Julio Galván proyectó que la participación de México como proveedor de EU en la industria de autopartes se mantendrá fortalecida.

“A pesar de la caída en el comportamiento de las importaciones globales de autopartes de Estados Unidos de 3.4%, la participación de México ha ido incrementando mes a mes”, resaltó el directivo.

En el rubro del comercio internacional, la balanza comercial de las autopartes mexicanas cerró el periodo con un superávit de 9,662 millones de dólares, producto de exportaciones por un valor de 23,085 millones de dólares e importaciones que sumaron 13,423 millones de dólares.

Estados Unidos se mantuvo como el receptor del 87.3% de los cargamentos enviados desde México.

Aunque, las compras totales de componentes realizadas por el mercado estadounidense acumularon un valor de 60,436 millones de dólares en el cuatrimestre, cifra que denota una reducción de 3.47% respecto a los 62,606 millones de dólares documentados en el ciclo previo.