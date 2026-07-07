Eliminación de México del Mundial 2026 reduce márgenes de ganancia de restauranteros de Cancún

Cancún, QRoo.- Tras la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial de Futbol 2026, los restauranteros de Cancún ya no esperan llenos totales ni largas filas de espera en sus establecimientos.

Aunque durante la fase de grupos se registró un incremento del 20% en los pedidos a domicilio, el panorama cambió radicalmente una vez que el equipo nacional quedó fuera de la competencia.

Perla Flores Navarro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Cancún, explicó que el repunte más notable se concentró principalmente en los restaurantes y bares deportivos que transmitían los partidos.

Estos locales mantuvieron buena ocupación y, en algunos casos, listas de espera durante los encuentros de la selección. Sin embargo, con la salida de México, se prevé una baja significativa en la asistencia de comensales.

De acuerdo con Flores Navarro, solo el 35% del sector restaurantero en Cancún reportó un repunte importante en sus ventas durante la fase de grupos. El resto de los establecimientos no percibió un beneficio relevante.

El ticket promedio en los restaurantes de la ciudad se mantiene estable, oscilando entre 280 y 550 pesos por persona, dependiendo del tipo de servicio y ubicación.

La líder empresarial señaló que, aunque el Mundial generó cierta expectativa de dinamismo en el sector gastronómico, el impacto fue limitado y temporal.

Ahora, los restauranteros ajustan sus proyecciones y se preparan para una temporada más tranquila, enfocándose en estrategias como promociones, servicio a domicilio y atención a turistas que continúan llegando al destino por otras motivaciones.