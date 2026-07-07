Las pérdidas de los clubes de la Premier League un aumentan 600%

Las pérdidas acumuladas antes del pago de impuestos de los clubes de la Premier League aumentaron en más de un 600% en un año, según el balance anual de las finanzas del fútbol que publica el miércoles la consultora Deloitte.

En la temporada 2023-2024, las pérdidas de los clubes de la primera división inglesa eran de 135 millones de libras (157 millones de euros o 171 millones de dólares) y en el siguiente ejercicio (2024-2025) se dispararon a 948 millones de libras (1,100 millones de euros o 1,250 millones de dólares).

Según Deloitte, este aumento considerable se explica por los gastos de los traspasos y la ausencia de beneficios significativos procedentes de ventas excepcionales.

"En la inmensa mayoría de los casos, los recursos a financiación externa son ahora cruciales para asegurar la liquidez", explica Tim Bridge, un responsable de Deloitte para este estudio.

Desde esta consultora se estima también que el mercado europeo del fútbol ha aumentado globalmente un 6%, para alcanzar los 40,200 millones de euros (45,850 millones de dólares), debido a la evolución de las competiciones de la UEFA y especialmente la aparición de la Conference League.

"La ampliación de las competiciones de la UEFA y de la FIFA ha generado beneficios financieros para las cinco grandes ligas europeas, pero el fútbol no puede conformarse con añadir siempre más y más contenido para obtener un crecimiento que sea sostenible", subraya Bridge.