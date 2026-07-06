Gasto en infraestructura registró contracción de 17.3% anual, en enero-mayo

La llave del gasto en la inversión física continuó cerrada a mayo pasado. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los recursos destinados a la infraestructura cayeron, principalmente, por los menores recursos que se le destinaron para la obra pública en el sector energético.

Entre enero y mayo pasados, el gasto en inversión física –que se considera esencial para impulsar el crecimiento de la economía– fue de 299,218 millones de pesos, lo que representó una caída anual de 17.3 por ciento.

Así, este rubro del gasto público reportó dos años consecutivos de caídas de doble dígito para el periodo de enero a mayo, esto luego de que en el 2024 se contratara un monto de deuda histórica para usarse en proyectos de infraestructura emblemáticos de la administración federal pasada.

En este sentido, la organización México Evalúa señaló que el nivel del gasto en infraestructura observado en los primeros cinco meses es el nivel más bajo, para un periodo similar, desde el 2008.

De esta manera, por cada 100 pesos que el gobierno gastó en los primeros cinco meses del año, 7.5 se destinaron a generar obra pública para la población mexicana, un monto menor en comparación con otras presiones del gasto público, como son el pago de pensiones, al cual se le destinó 17.4% de lo ejercido en el periodo, mientras que para el costo financiero de la deuda se desembolsó 10.9 por ciento.

“La infraestructura puede ser económica, como las redes eléctricas, las autopistas y los puentes, la cual tiene efectos directos en el crecimiento económico de un país; o bien, de tipo social, como las viviendas, los hospitales y las escuelas, infraestructura que influye indirectamente en el desarrollo económico a través del desarrollo del capital humano. Cualquiera que sea su tipo, la inversión en infraestructura influye en el desarrollo económico y humano de los habitantes de una región o país”, señaló por su parte el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en un análisis.

Este año, el gobierno busca impulsar el Plan de Infraestructura, con inversiones mixtas, es decir, tanto del sector público como del privado, para llegar a un monto total de 5.6 billones de pesos desde este año hasta el 2030.

Con este plan, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) impulsará no solo el crecimiento de la inversión, sino también de la economía, que en el primer trimestre de este año se contrajo 0.6% trimestral.

Energía, con caída libre

Dentro del informe de Hacienda se observó que la caída se dio pese al crecimiento significativo en los recursos que se destinaron para la infraestructura en salud y abastecimiento de agua potable debido al desplome que se observó en el sector energético.

Entre enero y mayo de este año, el gasto en inversión física sumó 88,474 millones de pesos, lo que representó una caída de 42.9% en comparación con hace un año, una caída histórica de acuerdo con las estadísticas de Hacienda.

En este sentido, destacó la caída de 45.7% anual que reportó Petróleos Mexicanos (Pemex) en su gasto en infraestructura, que a mayo sumó 77,188 millones de pesos.

Menos recursos para inversión en desarrollo económico

En su lectura por clasificación funcional, el rubro que más cayó fue el del desarrollo económico. En los primeros cinco meses de este año, el gasto en esta función fue de 132,304 millones de pesos, 40.3% menos que hace un año.

Al interior, los rubros que más cayeron fueron los de combustibles y energía, con una caída de 42.2%, mientras que los recursos para la infraestructura en turismo cayeron 81.9%, y los de transporte 38.9 por ciento.

En cuanto a los recursos que se destinaron a la inversión física en desarrollo social, éstos sumaron 156,246 millones de pesos, un aumento de 18.5% en comparación con hace un año.

Al interior, el mayor incremento se dio en la inversión física en protección social, que pasó de 28.5 millones en los primeros cinco meses de hace un año, a 2,042.6 millones en el periodo actual.

En el caso de la inversión física en la función de gobierno, el gasto ejercido sumó 10,667 millones de pesos, 23.6% más que hace un año, pese a las caídas en legislación y justicia.

“Como porcentaje de los ingresos presupuestarios, la inversión física destinada al desarrollo social aumentó su participación de 36.4% en enero-mayo del 2025 a 52.2% en el mismo periodo del 2026. En contraste, la destinada al desarrollo económico disminuyó de 61.2 a 44.2%, mientras que la correspondiente a funciones de gobierno aumentó de 2.4 a 3.6%”, añadió un análisis de Banco Base.