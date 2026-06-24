Vivienda del Bienestar e infraestructura aumentarían demanda de maquinaria para la construcción

El sector construcción en México prevé un repunte durante el 2026 impulsado por el incremento de la inversión pública en infraestructura y el avance del Programa de Vivienda para el Bienestar, lo que aumentaría la necesidad de maquinaría y servicios para la industria.

Actualmente, la actividad de la construcción en México emplea de manera directa a 8.4 millones de personas y representa el 4.3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

José Aceves, country manager de Sarens en México, afirmó que el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar representa una oportunidad histórica para el país y para las empresas vinculadas con la construcción.

“La escala de los proyectos previstos implica que en los próximos años habrá una demanda muy significativa de operaciones de izaje y transporte pesado de alta complejidad", comentó.

Inversión en obra pública

Uno de los principales factores detrás de las expectativas positivas para la industria es el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que contempla una inversión pública y mixta acumulada de 5.6 billones de pesos en ocho sectores estratégicos.

Las inversiones abarcan energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos, con el objetivo de impulsar un crecimiento económico estimado de 3% anual, generar empleo y fortalecer la soberanía nacional.

Para el año en curso, el programa ya ha movilizado 722,000 millones de pesos adicionales a los 900,000 millones contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Esta inyección de recursos equivale a 2% del PIB y se traduce en más de 1,500 proyectos distribuidos en todo el país.

De acuerdo con Sarens, la magnitud de estas obras requerirá equipos especializados y servicios de alta complejidad para el desarrollo de proyectos de infraestructura.

“La naturaleza de las obras contempladas en el Plan de Inversión, como viaductos y puentes, instalaciones ferroviarias, infraestructuras portuarias, entre otras de gran escala, exige maniobras de izaje y posicionamiento de componentes de gran tonelaje que requieren equipos especializados y una ingeniería de planificación de alta precisión”, indicó Sarens.

Vivienda fortalecerá la actividad

El segundo eje que impulsará al sector construcción es el Programa de Vivienda para el Bienestar, que en el 2025 inició la edificación de las primeras 186,000 viviendas con una inversión de 128,400 millones de pesos.

La meta sexenal del programa contempla la edificación de 1.8 millones de viviendas nuevas, además de 1.55 millones de apoyos y créditos destinados al mejoramiento habitacional.

Además del impacto en la oferta de vivienda, el programa tendrá efectos relevantes sobre el empleo. Las proyecciones apuntan a la generación de 9.6 millones de empleos directos y 14.4 millones de empleos indirectos durante el sexenio asociados exclusivamente a la actividad constructiva vinculada con la vivienda.

La combinación de proyectos de infraestructura de gran escala y el desarrollo masivo de vivienda coloca al sector construcción como uno de los segmentos con perspectivas de crecimiento para el 2026.