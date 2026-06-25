Construcción mantiene repunte en abril, pero a paso moderado

Mejora la perspectiva en el desarrollo de infraestructura. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó este miércoles que el valor de producción de las empresas constructoras creció durante abril 0.4% a tasa anual, con lo que rompió una racha de 23 caídas consecutivas, y en comparación mensual tuvo igual aumento (en marzo el alza fue menor: 0.1%) y sumó siete meses al alza.

En ambos casos son cifras desestacionalizadas.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), el sector comienza a visualizar un proceso de recuperación con el impulso de obra pública, principalmente por la construcción de trenes de pasajeros y obras relacionadas con energía.

Durante abril, el crecimiento mensual fue detonado por el alza de 8.7% en obras relacionadas con agua, riego y saneamiento, que en marzo registraron una contracción de 12.3%, y el aumento de 9.8% en trabajos de electricidad y comunicaciones (el mes previo creció 1.6%).

Las obras de petróleo y petroquímica también remontaron una baja previa de 0.9% y en abril subieron 2.4 por ciento.

Por el contrario, las obras relacionadas con edificación y transporte, que juntas representan 71.3% del total, mostraron resultados negativos.

Las primeras, vinculadas con el sector privado, cayeron 1.6%, luego de crecer 0.6% un mes antes, y las segundas disminuyeron 1.3%, tras un alza de 2.6 por ciento.

Respecto al personal ocupado total en el periodo, el Inegi refirió un aumento de 0.2% a tasa mensual y una baja de 2.5% en la anual.

Las horas trabajadas siguen en terreno negativo: 0.1 y 2.0%, mientras que las remuneraciones medias reales subieron 0.8 y 3.0%, respectivamente.

Recientemente, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Méndez, reiteró su pronóstico de que la segunda mitad del año los resultados serán positivos, aunque llegaron antes.

En conferencia de prensa dijo: Creemos que para mayo los números van a ser positivos, porque la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha emitido 1,800 licitaciones, de las cuales aproximadamente 60% fallan entre abril y mayo. Esto quiere decir que habrá más movimiento, más generación de empleo y más competitividad.

Coyunturas y acumulados

En un análisis de los resultados de la ENEC, el Grupo Financiero BASE concluyó que los crecimientos en el cuarto mes de 2026, a tasa anual, en obras relacionadas con electricidad y telecomunicaciones (38.9%) y transporte y urbanización (24.7%) pueden estar asociados a gastos de última hora con motivo de los preparativos para el Mundial de fútbol.

“Por su naturaleza, se trata de un incremento transitorio, que no implica un cambio en la trayectoria de la producción de la construcción a largo plazo”.

Con base en datos del Inegi, en el acumulado enero-abril, el valor de producción de las empresas constructoras en cifras originales sigue en terreno negativo, -0.7% en relación a igual periodo del 2025, cuando su caída fue de 17.1 por ciento.

Los dos motores que empujan al crecimiento son las obras relacionadas justamente referidas: electricidad y telecomunicaciones y transporte y urbanización.

En el caso de las primeras, con una participación de 6.5% en el total, crecieron 23.2% (el año pasado subieron 4.2%) y entre las razones están los permisos otorgados por la Secretaría de Energía a finales del 2025 para el desarrollo de parques fotovoltaicos y eólicos, luego de una sequía de autorizaciones para proyectos de gran escala de casi ocho años.

Sobre las obras de transporte, con una participación de 24.6% (en donde los trabajos ferroviarios son fundamentales) éstas crecieron 28.9% y vienen de una baja de 44.3% durante enero y abril del 2025, por lo que aún no está cercano el buen momento que desean los constructores de México.

Según el origen de la inversión, las obras de inversión pública suman un alza de 14.1%, mientras las de inversión privada acumulan una baja de 6.7 por ciento.

En charla con El Economista, el ejecutivo de una constructora comentó que entre los retos en el corto plazo está que el gobierno federal cumpla en tiempo y forma con los compromisos de pago establecidos en los contratos, porque de ello depende el dinamismo del sector y el empuje a la economía y competitividad del país.