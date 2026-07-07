Crisis del agua en Guadalajara ya afecta a industria y sector inmobiliario

Guadalajara, Jal. La crisis por el agua con mal olor, de color café y con sedimentos que afecta a la Zona Metropolitana de Guadalajara, dejó de ser únicamente un problema de servicios públicos para convertirse en una preocupación económica.

Representantes de los sectores industrial e inmobiliario advirtieron que la situación ya impacta la operación de empresas, incrementa costos y podría influir en futuras decisiones de inversión si no se resuelve de manera oportuna.

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Guadalajara, Jahaziel Castañeda González, señaló que la incertidumbre sobre la calidad del agua ya comienza a reflejarse en el mercado de vivienda, particularmente en Guadalajara, uno de los municipios más afectados.

"¿Cómo le vas a pedir a desarrolladores que vengan y construyan un proyecto habitacional muy atractivo, muy bonito, pero no les podemos garantizar que el agua sea completamente pura?", cuestionó.

Aunque hasta el momento no se han cancelado desarrollos inmobiliarios por esta causa, el dirigente del sector advirtió que la prolongación del problema podría modificar la percepción de viabilidad para nuevos proyectos.

"Si esto continúa así, efectivamente va a hacer repensar a muchos desarrolladores si es viable el tema del agua en Guadalajara", afirmó.

Además del riesgo para futuras inversiones, la crisis ya tiene efectos en la demanda. De acuerdo con Castañeda, algunos compradores han decidido posponer o cambiar la ubicación de sus adquisiciones hacia colonias donde el problema es menos recurrente.

Aumentan costos

El impacto también se refleja en mayores costos de operación para los desarrollos habitacionales. Diversos condominios han optado por instalar sistemas de filtración para mitigar los malos olores y sedimentos del agua, inversiones que oscilan entre 200,000 y 300,000 pesos por complejo residencial.

"No es uno o dos; son varios condominios que han tenido que implementar estas acciones", indicó el presidente de AMPI Guadalajara.

Industria alimenticia y restaurantera

Por su parte, los sectores industriales de Jalisco también comenzaron a resentir las consecuencias de la crisis del agua.

Antonio Lancaster-Jones, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), confirmó que distintas empresas han reportado afectaciones derivadas de la mala calidad del agua.

"Tenemos reportes de falta de agua, agua con color, con olores, con defecación; tenemos varios reportes", señaló.

De acuerdo con el dirigente empresarial, las industrias restaurantera y alimenticia concentran las mayores afectaciones debido a la naturaleza de sus procesos productivos y a los estándares sanitarios que deben cumplir.

Aunque el CCIJ no ha cuantificado todavía el impacto económico, la situación representa un riesgo operativo para actividades que dependen de un suministro constante y de calidad, advirtió Lancaster-Jones González.

Descartan afectación a la salud

En tanto, la Secretaría de Salud Jalisco informó que, hasta el corte del 3 de julio, no se ha detectado un incremento atípico de enfermedades gastrointestinales o dermatológicas relacionadas con el agua que llega a los hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La dependencia precisó que existen reportes de agua con olor, color o sedimentos en alrededor de 200 colonias, de un universo cercano a 2,000 que integran la metrópoli.

No obstante, el secretario de Salud reiteró que el agua de la red pública en México no está destinada al consumo directo, por lo que recomendó no utilizarla para preparar alimentos ni para el cepillado dental.