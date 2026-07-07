Se contraen las ventas en empresas madereras de Querétaro

Querétaro, Qro. En un año marcado por la incertidumbre global, la disminución en el consumo y políticas arancelarias, empresas de la industria maderera perciben una disminución en sus ventas.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Maderera (Canainma) en Querétaro, Jaqueline Sánchez Portillo, declaró que, si bien no hay una estimación generalizada de la caída en ventas en la industria, entre los socios de la cámara se han detectado reducciones de hasta 50 o 60 por ciento.

La empresaria destacó que la delegación agrupa a 29 socios, pero el universo estatal podría ser mayor, pues se estima que tan solo en la capital radican 800 unidades vinculadas a la industria madera, a través de giros diversos, desde el proceso de transformación hasta utensilios de cocina.

“(¿Han crecido las ventas?) Ha sido todo lo contrario, el tema es que todo este asunto global, en el país, los aranceles, a nosotros nos afecta mucho el tema de las exportaciones. Eso sí ha sido un golpe bastante duro para nuestra industria y para el sector principalmente. (…) Somos solamente 29 afiliados, eso me imposibilita el tener información certera, porque mi sesgo es muy pequeño, pero en los pocos que somos podemos detectar que ha habido bajas de ventas hasta en 50 a 60%, ha sido importante”, declaró.

Las afectaciones en la economía global, dijo, impactan la demanda para la industria madera, reflejándose en las ventas.

“Realmente es el consumo, también el que la economía global esté afectada, claramente nos va a impactar, al no existir demanda o consumo pues las ventas bajan”, comentó.

Además, se trata de una industria que depende de la importación de Brasil, de Chile y de otros países del continente.

“Las propias importaciones nos han afectado muchísimo, porque nuestro sector también se abastece mucho de madera importada. (…) Principalmente a la hora de importar la madera porque han subido todos estos impuestos que se pagan. Incluso, ha habido paros en puertos, mucha materia prima, madera, ha estado detenida en estos puertos”, expresó.

Para reducir la dependencia a las importaciones, la cámara trabaja en colaboración con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), para fomentar el consumo local, sin embargo, reconoció que el país tiene retos en infraestructura y capacidad para abastecer.

Sin embargo, confió en que el crecimiento del estado impulse la actividad económica de la industria maderera que, entre otros productos, provee tarimas y embalajes.

En octubre del 2025, el gobierno de Estados Unidos implementó aranceles a la madera de construcción, a los muebles y el mobiliario de cocina, lo que tiene un impacto en la industria a nivel global.

Fomentan consumo informado

Una de las principales estrategias de la cámara en Querétaro es fomentar el consumo responsable de madera, asegurar la trazabilidad de los productos y fomentar el comercio formal.

En ese sentido, la delegación de Canainma y la Cámara de Comercio de Querétaro firmaron un convenio de colaboración, para fomentar la compra de madera con proveedores confiables, entre otros objetivos.

Jaqueline Sánchez recordó que cada establecimiento que comercializa madera está obligado a tener una licencia de funcionamiento municipal, también ante Semarnat. Y una factura debe incluir información básica, como la especie de la madera, el volumen en metros cúbicos y el código de identificación forestal.