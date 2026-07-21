Relevo en Centro Federal de Conciliación: Sánchez Cuazitl se perfila para suceder a Domínguez Marrufo

José Luis Sánchez Cuazitl es el perfil que impulsa el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños López, para asumir la dirección general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL). Con este relevo, la dependencia busca asegurar la continuidad operativa y consolidar la reforma laboral de 2019.

La salida de Alfredo Domínguez Marrufo responde al término de su periodo constitucional de seis años al frente del organismo. Domínguez Marrufo concluye su encargo este mes tras haber sido el encargado de poner en marcha la institución y desplegar la arquitectura operativa del nuevo modelo de justicia laboral.

Durante su gestión, Domínguez Marrufo coordinó el proceso de legitimación de los contratos colectivos de trabajo existentes en el país. Esta medida formó parte de los compromisos asumidos por México en el capítulo laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, atendiendo las exigencias del gobierno estadounidense para garantizar la democracia sindical y la libertad de negociación colectiva.

José Luis Sánchez Cuazitl se desempeña actualmente como director general de Asuntos Jurídicos y titular de la Unidad de Transparencia en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En su trayectoria en la dependencia ha participado en la atención de conflictos de jurisdicción laboral, el diálogo con organizaciones sindicales y litigantes, así como en la coordinación de asuntos normativos con el Poder Legislativo y otras dependencias federales.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es la autoridad encargada de sustanciar la etapa de conciliación prejudicial obligatoria en el ámbito federal. Asimismo, tiene a su cargo el registro nacional de todos los sindicatos, contratos colectivos de trabajo, reglamentos internos de trabajo y organizaciones gremiales.

La institución también supervisa los procedimientos de consulta para la verificación de la representatividad sindical, la emisión de las constancias de representatividad y la administración del repositorio público de la información laboral del país.

Cabe señalar que el nombramiento final del nuevo titular deberá procesarse mediante una terna enviada por la Presidencia de la República para su ratificación en el Senado.