Futur Festival, el festival con misión ambiental, aterriza en México

El festival de música electrónica Futur desembarca en México por primera vez.

El festival nació en 2009 en Turín, Italia, en los terrenos del Parque Dora, un viejo parque industrial que albergó a dos gigantes de la industria automotriz italiana: Fiat y Michelin. Futur —o Kappa Futur Festival— se ha destacado por fusionar la arquitectura urbana con los ambientes sonoros del house, techno y electro para celebrar el futurismo. Se estrenó con Groove Armada y Juliette Lewis como sus actos principales.

Para su primera edición en México se eligió el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, y se realizará el 13 y 14 de noviembre del 2026. Quiere aprovechar los espacios reconvertidos de la primera planta siderúrgica de Latinoamérica y sede de la antigua Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey.

El Futur Festival ocupa en 2026 el octavo puesto entre el ránking de los 100 mejores festivales del mundo de la revista DJ Mag, por encima del EDC México, Glastonbury, Coachella, Sónar y Primavera. En 2025 recibió 120,000 asistentes.

A lo largo de la historia del festival se han presentado artistas como Diplo, Ellen Alien, Carl Cox, Deadmau5, John Digweed, Erol Alkan, Modeselektor, Fatboy Slim, Four Tet, Tïesto, Floating Point, Peggy Gou,Swedish House Mafia, Tommy Lee de Mötley Crüe y Soulwax.

Futur llegará a México bajo el auspicio de la Cámara de Comercio de Italia, con la intención de fomentar y estimular las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre los dos países, me dijeron representantes de la Cámara durante una conversación.

Foto: Cortesía

El primer festival de regeneración ambiental

El festival Futur tiene la misión de convertirse en el primer festival de regeneración ambiental a escala mundial y México representa su primera incursión fuera de Turín.

Los organizadores invertirán un porcentaje de cada boleto en proyectos certificados con la certificadora internacional NAT5 para apoyar proyectos de regeneración ambiental hechos en México.

Actualmente apoyan proyectos de sustentabilidad ambiental para proyectos de restauración ecológica, conservación de bosques, reforestación y conservación de recursos en Tabasco, Durango, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Veracruz, así como Francia, España y Portugal.

El festival matriz también cuenta con iniciativas de movilidad sustentable, gestión de residuos y para minimizar el impacto ambiental que genera un evento de esta magnitud. En 2019, el festival introdujo un sistema acústico diseñado para la reducción del sonido exterior.

Hasta el momento se han confirmado 36 artistas entre los que destacan Carl Craig, Dixon, Damian Lazarus, Maceo Plex, Skream, Vintage Culture, Carlita, Chloé Caillet, KI/KI, Lilly Palmer, Dennis Cruz, Francis Mercier, ANNA, Âme DJ, Marcel Dettmann, DJ Tennis, Moodymann, Massano, Tiga, FJAAK y Tripolism.

En sus formatos cruzados (dos djs tocando al mismo tiempo, como si se tratara de un enfrentamiento o versus) estarán: Âme DJ b2b Marcel Dettmann, Carl Craig b2b Moodymann, Dennis Cruz b2b DJ Tennis, Francis Mercier b2b Mahmut Orhan, Maceo Plex b2b Tiga, Massano b2b Volkoder, Iñigo Vontier b2b Paurro, Carlita, Chloé Caillet, Kiki, Tripolism, FJAAK, B2B Quest, B2B Yulia Niko, B2B Deer Jade, B2B Labibe, B2B Game, B2B Lilya Mandre y B2B Rozmanth.

También estarán AAAA, Metrika, Opuntia y Stoor.

Además del festival, se organizará una serie de microeventos en diversos sitios en Monterrey, como comercios, mercados o cafeterías, con la misión de activar la economía local de la ciudad.

Futur Festival se suma a una vasta oferta de festivales en México y llega con la intención de ser una unión cultural, económica y musical.