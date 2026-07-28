Pérdida de autonomía en el CFCRL, la alerta de los especialistas

“¿Dónde queda la autonomía del CFCRL si la Secretaría del Trabajo tiene una participación tan activa y la terna se integra con personas de la propia dependencia?” afirmó Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Laboral para la Reforma Laboral, al advertir sobre los riesgos que enfrenta la independencia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ante los recientes cambios en su estructura directiva.

La advertencia surge luego de que la Junta de Gobierno del organismo aprobara por unanimidad la designación de Héctor Josué Arcos Balderas como director general interino, cargo que asumirá a partir del primero de agosto. La decisión se tomó en sesión extraordinaria encabezada por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, ante la conclusión de la gestión de Alfredo Domínguez Marrufo.

El nombramiento mantendrá a Arcos Balderas al frente del organismo descentralizado hasta que el Senado de la República realice la ratificación o designación definitiva. En la misma sesión se aprobaron las titularidades de las coordinaciones generales de Verificación, asignada a Nelson Iván Castro Enríquez, y de Conciliación Individual, otorgada al propio Arcos Balderas.

Durante el encuentro, el director saliente Alfredo Domínguez Marrufo agradeció el respaldo de las instituciones que integran la Junta de Gobierno —las secretarías de Hacienda y del Trabajo, así como el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía—. Destacó la consolidación del centro en la mediación laboral, la certeza en el registro sindical y la garantía de la democracia gremual mediante el voto personal, libre, directo y secreto.

Por su parte, el secretario Marath Bolaños reconoció la labor de Domínguez Marrufo en la implementación del nuevo modelo de justicia laboral y la necesidad de dar continuidad a los trabajos.

Sin embargo, especialistas del sector señalan que el perfil del nuevo encargado de despacho, quien se desempeñó previamente como asesor de la dirección jurídica de la Secretaría del Trabajo, suplente de la titularidad jurídica y director de consultas en la misma dependencia desde la etapa de la Junta Federal, anticipa una línea de gestión alineada a los criterios de la dependencia ministerial.

Analistas advierten que la concentración del control de la conciliación en la Secretaría del Trabajo entraña riesgos estructurales. En lugar de incentivar a los factores de la producción a resolver disputas de fondo y asumir compromisos en beneficio del equilibrio productivo, existe el temor de que se reproduzca la dinámica corporativa tradicional donde la solución es impuesta por la autoridad central. Este escenario inhibe el interés de empresas y sindicatos por elevar las condiciones de trabajo, generando afectaciones a los involucrados y a la economía del país.

En contraste, Adrián Castillo, socio en Von Wobeser y Sierra, destacó la labor desempeñada por Alfredo Domínguez Marrufo en la edificación del centro desde sus cimientos.

Castillo indicó que la administración saliente deja como legado la estructuración de un organismo que, con presupuesto limitado, logró orden administrativo, altos niveles de atención y un entorno favorable para la negociación colectiva e individual, caracterizado por la imparcialidad y la apertura hacia las partes.

Respecto al periodo de transición, el especialista expresó el deseo sectorial de que se conserve el talento técnico constituido en las áreas sustantivas del organismo, destacando el desempeño de los equipos de verificación y de los conciliadores en el ámbito colectivo en negociaciones de alta complejidad.

El proceso queda ahora sujeto a la discusión en la Cámara Alta, donde se evaluará la integración de la terna para definir a la titularidad definitiva del organismo.