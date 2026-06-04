Mipymes mexicanas tienen potencial para exportar, pero pocas lo hacen

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) representan el 99.8% de las empresas en México; sin embargo, uno de los retos que enfrentan es internacionalizarse, ya que sus principales desafíos son la falta de conocimientos, herramientas y capacidades para exportar.

En este contexto, Francisco Ricaurte, presidente de UPS Latinoamérica, mencionó que existe una gran oportunidad para las mipymes, ya que los productos de origen mexicano son atractivos en el extranjero.

Muy pocas empresas en realidad están internacionalizando sus productos en el mundo”, expresó durante el Congreso Internacional Conecta Pymes organizado por UPS.

La digitalización, el primer paso para exportar

Durante el congreso, se reconoció el valor de las mipymes tanto en la generación de empleos como en la contribución a la economía en el país.

“Detrás de cada mipyme hay alguien que decidió arriesgarse a invertir, contratar, vender y construir algo propio. No basta con que se creen nuevas empresas, sino queremos que crezcan, se digitalicen y puedan exportar”, señaló Fernando Díaz, director general de desarrollo productivo en la Secretaría de Economía.

Asimismo, Fernando Díaz explicó que el primer reto es que las mipymes necesitan digitalizarse ya que con ello pueden acceder a financiamiento y tienen más posibilidades para exportar.

Además, argumentó que con los programas como "Crece tu MIPYME con Pagos Digitales", se espera que para 2030 se apoyen a 3.2 millones de mipymes. Además, podrán contar con apoyos como terminales gratuitas, comisiones menores al 1% y la posibilidad de acceder a sistemas para agilizar los pagos digitales.

“Alrededor del 4 a 5% de las empresas en México exportan de forma directa. Cuando logran hacerlo, sus ventas pueden superar en más del doble a aquellas que operan en el mercado nacional”, expresó Díaz.

En tanto, UPS y American Express firmaron un convenio para fortalecer la digitalización y exportación de las mipymes mexicanas. La alianza contempla beneficios de financiamiento y descuentos exclusivos para ayudar a las empresas a internacionalizar sus negocios.