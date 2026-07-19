Icap de la banca se ubicó en 20.47% en mayo

Al cierre de mayo, el Índice de Capitalización (Icap) de la banca múltiple que opera en el país, se ubicó en 20.47%, muy por arriba de 10.50% mínimo requerido por las autoridades.

El Icap, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), representa la fortaleza financiera de una institución para soportar pérdidas no esperadas por los riesgos en los que incurre.

Así, el mínimo requerido para la banca en general es de 10.50%, y de un capital adicional para los bancos de importancia sistémica local, aquellos cuya quiebra potencial pudiera afectar la estabilidad del sistema financiero mexicano en su conjunto, e incluso incidir sobre la economía del país.

De esta manera, de acuerdo con lo informado el viernes pasado por la CNBV, el Icap de la banca en general, fue de 20.47%, uno de los más altos.

Con ello, detalló el regulador, al cierre de mayo, las instituciones del sistema se ubicaron en la categoría I de alertas tempranas, lo que indica que cuentan con capital suficiente para enfrentar escenarios de pérdidas no esperadas, sin que se requieran acciones inmediatas de supervisión en materia de solvencia.

La información del regulador precisa que partir de la categoría II de clasificación (y hasta la V), la autoridad debe ordenar la aplicación de medidas correctivas mínimas y especiales adicionales, para que las entidades restablezcan su capital a niveles adecuados.

Los de importancia sistémica

La CNBV destacó que, adicionalmente, las instituciones designadas como de importancia sistémica local, también cumplieron con el suplemento de capital, en apego a los estándares internacionales establecidos en Basilea III.

Y es que los bancos que son designados en esta categoría, deben aumentar su capital (más del 10.50% mínimo), para evitar que, ante cualquier quebranto, se afecte la operación del sistema.

En la actualidad, los bancos considerados de importancia sistémica local, por su tamaño, son: BBVA, Santander, Banorte, Citi, Banamex, Scotiabank, HSBC e Inbursa.

Sin embargo, de acuerdo con las cifras del regulador estos bancos cumplen, por mucho, el Icap mínimo requerido, así como el capital adicional.

Al cierre del quinto mes del año, con base en la información de la CNBV, el Icap de BBVA México se ubicó en 20.33%; el de Santander en 19.33% y el de Banorte en 19.09 por ciento.

En tanto, el de índice de capitalización de Citi fue de 25.97%; el de Scotiabank de 20.60%; el de HSBC de 20.04% y el de Inbursa de 23.32 por ciento.