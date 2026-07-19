Argentinos lloran derrota en final del Mundial ante España

Argentinos lamentaron la derrota en la final del Mundial ante España el domingo, pero demostraron orgullo por lo que mostró la selección nacional de fútbol durante el torneo.

España logró el triunfo 1-0 con un gol en la prórroga e impidió el sueño de la "albiceleste" de repetir la consagración de Qatar y conseguir su cuarta estrella en Estados Unidos.

"Esta selección, y más en este Mundial, representa lo mejor de nosotros. Humildad, esfuerzo, coraje, unión, compromiso y solidaridad, los valores más importantes que creo que nos representan a los argentinos", dijo Maximiliano Flesler, de 53 años, de Buenos Aires.

Apenas concluyó el encuentro, miles de argentinos se reunieron alrededor del Obelisco, un símbolo de Buenos Aires que es también un punto de encuentro para celebraciones populares. Escenas similares se repetían en todas las provincias del país, con fuegos artificiales y banderas argentinas.

“Me da mucha pena pero reconozco que (los españoles) ganaron bien, jugaron mejor. Me cuesta reconocerlo, pero ganaron bien”, dijo Mario Ravazzola, un ingeniero jubilado, de 80 años.

El presidente Javier Milei agradeció el esfuerzo del equipo en el Mundial e informó que el gobierno declarará feriado nacional el día que los jugadores y el equipo técnico decidan celebrar con los simpatizantes. Una fuente de presidencia dijo que el seleccionado liderado por el astro Lionel Messi, de 39 años, llegará a Buenos Aires el lunes por la tarde y que el feriado sería el lunes o el martes.

“En las buenas y en las malas, estamos con esta selección, mañana hay que recibirla por el mérito que tiene", dijo Mónica Salazar, de 32 años, en una plaza en la ciudad de Buenos Aires. "Estoy triste y con ganas de llorar, pero esto es fútbol y somos subcampeones del mundo", agregó.

"Grandes en la derrota"

El director técnico Lionel Scaloni reconoció que los españoles jugaron mejor y agradeció a su equipo por lo que ha logrado.

"Me guardo en el recuerdo lo que han hecho", dijo Scaloni en declaraciones televisivas.

"Fuimos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota", señaló.

Mientras en el estadio en Estados Unidos los jugadores liderados por Messi mostraban, entre lágrimas, su desencanto ante la derrota, en Argentina los aficionados continuaban saliendo a las calles con banderas y camisetas argentinas.

"Es especialmente conmovedor ver cómo estos jugadores se sienten identificados con la camiseta argentina y cómo parecen entender lo que significa para millones de personas", dijo Sonia Hers, una profesora de español.

"No la llevan solamente como una responsabilidad deportiva; la llevan con orgullo, con emoción y con una conexión genuina con la realidad que vive la gente", agregó.