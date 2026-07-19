Crudo ganó por el recrudecimiento de hostilidades

Los precios del petróleo subieron más del 4% hasta alcanzar su nivel más alto en más de un mes el viernes, después de que Estados Unidos e Irán intensificaran los ataques en el Golfo, con el transporte marítimo amenazado por un posible cierre del Mar Rojo, además del tráfico restringido a través del Estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo Brent cerraron con una subida de 3.87 dólares, o 4.59%, hasta los 88.10 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subieron 3.54 dólares, o 4.48%, hasta los 82.49 dólares. Ambos alcanzaron sus niveles más altos desde mediados de junio.

Durante la semana, ambos índices de referencia ganaron alrededor de 16%, con el Brent del Mar del Norte logrando su tercera ganancia semanal consecutiva y el WTI apuntando su segunda.

El domingo a las 6:30 de la tarde hora de la Ciudad de México, los futuros del Brent del Mar del Norte cotizaban en 90.44 dólares por barril, un alza de 2.66%, mientras que los del WTI operaban en 83.73 dólares, un incremento de 2.38 por ciento.

Por su parte, la mezcla mexicana de exportación subió el viernes 3.13 dólares o 4.20% para cerrar en 77.67 dólares por barril. En la semana ganó 16.32 por ciento.

Los dos adversarios intensificaron los combates el viernes: Estados Unidos atacó puentes y un aeropuerto en Irán, mientras que Teherán atacó una central eléctrica y una planta desalinizadora en Kuwait.

Irán anunció nuevos ataques contra instalaciones estadounidenses en la región de Medio Oriente, incluido el primer ataque directo en Siria, tras seis noches consecutivas de ataques estadounidenses contra instalaciones militares iraníes.

“El mercado está reaccionando a la creciente hostilidad entre Irán y Estados Unidos, que culminó la semana con ataques nocturnos contra la infraestructura iraní y represalias por parte de Irán contra la infraestructura de sus vecinos”, declaró Andrew Lipow, presidente de Lipow Oil Associates. “Si más petroleros son atacados y resultan dañados, veremos que los precios del petróleo seguirán subiendo, ya que los armadores simplemente se niegan a entrar en el Golfo Pérsico”.

Se rompe la tregua

La ruptura de la tregua entre Estados Unidos e Irán ha provocado una drástica disminución del flujo de petróleo en el estrecho, ya que Irán ataca a los buques que lo transitan.

Antes de la guerra con Irán, aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo fluía a través de esta vía marítima. Irán ha presionado a los hutíes para que cierren la ruta del Mar Rojo si Estados Unidos ataca la infraestructura energética iraní.

“Dado que gran parte de las exportaciones de Arabia Saudita se han redirigido al puerto de Yanbu a través del oleoducto Este-Oeste para evitar Ormuz, cualquier desarrollo de este tipo representa una verdadera amenaza”, escribió Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates, en una nota.

Arabia Saudita ha desviado más del 70% de sus exportaciones diarias normales de crudo al puerto de Yanbu, en el Mar Rojo, desde el comienzo de la guerra. Los envíos desde Yanbu promediaron 4 millones de barriles por día en las últimas semanas, un aumento con respecto a los aproximadamente 973,000 barriles por día en el mismo período del año pasado.

El Ministerio de Defensa de Catar informó que sus fuerzas armadas frustraron un ataque con misiles iraníes a primera hora del viernes, y el Ministerio del Interior indicó que un niño resultó herido por la metralla resultante de las operaciones de interceptación.

En otra zona de conflicto, el ejército ucraniano anunció que el jueves atacó una refinería de petróleo rusa en la región de Yaroslavl.