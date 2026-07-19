Nuevo León desvía carga a Aduana Colombia-Laredo

El gobierno de Nuevo León informó que, ante el cierre temporal del Puente Internacional III "Comercio Mundial" de Nuevo Laredo por la creciente del Río Bravo, el tráfico de carga de importación y exportación será desviado a la Aduana Colombia-Laredo, en la frontera entre Nuevo León y Texas.

La medida fue acordada en una reunión con la Agencia Nacional de Aduanas de México (Anam), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), Ciudad de Laredo y el gobierno de Texas, en la que participó Marco González Valdez, secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario y director general honorario de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (Codefront), que administra el puerto fronterizo.

El funcionario recomendó que, si el cierre persiste, los exportadores e importadores cambien el pago de sus pedimentos de Nuevo Laredo, denominado oficialmente 240, a la de Colombia-Laredo, con denominación 800.

“Esto permitirá que el comercio internacional no se detenga y no se vean afectadas las empresas y las economías de ambos países”, subrayó González Valdez.

Asimismo, el titular de la Codefront señaló que solicitará a la Anam modificar el esquema de timbraje fiscal en este tipo de contingencias, al considerar que se trata de una situación recurrente.