Taco Bell se desploma en Bolsa

Taco Bell, una cadena de restaurantes de comida rápida propiedad de la empresa estadounidense Yum Brands, fue responsabilizada por un brote de ciclosporiasis, una infección intestinal causada por el parásito llamado Cyclospora cayetanensis en algunos estados del país vecino del norte.

Como consecuencia, el Departamento de Salud de la Unión Americana determinó que la enfermedad fue provocada por un lote de lechuga contaminada que se sirvió en los restaurantes de Taco Bell ubicados en Michigan, Indiana, Ohio, Kentucky y Virginia Occidental.

El brote de la enfermedad afectó a más de 1,600 personas que enfermaron de diarrea explosiva tras haber comido en restaurantes Taco Bell de esos estados, de acuerdo con las autoridades de salud estadounidenses.

Las acciones de Yum Brands cayeron 2.7% en la jornada de viernes en el mercado bursatil de Estados Unidos al operar en 147.92 dólares y bajaron más de 5% en los últimos cinco días.

Centinela Property, un administrador y desarrollador de bienes raíces industriales, concretó la venta del Portafolio Atlas, el cual está integrado por 15 naves industriales ubicadas en diversas ciudades de México.

Las propiedades suman un Área Bruta Rentable (ABR) de 183,461 metros cuadrados, correspondientes a los proyectos Noreste, Frontera, Plus y TMW, que pertenecen al CKD con clave de pizarra ‘IGS3CK17’, emitido en 2017 por Grupo Desarrollador IGS y Centinela Property.

Centinela Property dijo que continuará ejecutando su estrategia de creación y realización de valor para sus inversionistas, manteniendo un enfoque en la administración eficiente del portafolio y en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los tenedores del CKD ‘IGS3CK17’.

El consejo de administración de PayPal, la empresa estadounidense de servicios financieros, considera que la oferta de adquisición presentada por Stripe y la firma de capital privado Advent International subvalúa la empresa y plantea obstáculos regulatorios y financieros, reportó la agencia de noticias Reuters.

La plataforma financiera Stripe se asoció con Advent para lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de 50,000 millones de dólares, mediante la cual se convertirían en copropietarios de PayPal con una participación igual para cada uno. Sin embargo, también han considerado posibles medidas en caso de que la operación infrinja las normas antimonopolio.

Ambas empresas siguen interesadas en llegar a un acuerdo, aunque es probable que las negociaciones se prolonguen, ya que la fusión de Stripe y PayPal crearía una de las mayores empresas de pagos en línea del mundo.

Las acciones de PayPal cayeron 0.30% este viernes al cotizar alrededor de 56.56 dólares por unidad.

La jefa de la unidad de aviones comerciales de Boeing afirmó el domingo que el fabricante está estudiando una nueva ronda de aumentos de producción para su modelo más vendido, el 737 MAX, tras haber obtenido en mayo la autorización de las autoridades reguladoras para elevar la producción a 47 unidades al mes.

La Administración Federal de Aviación (FAA) impuso un límite de producción sin precedentes a la empresa estadounidense poco después de una emergencia en pleno vuelo ocurrida en 2024, que puso de manifiesto deficiencias generalizadas en materia de seguridad y calidad en la producción de Boeing.

Señaló que la prioridad del fabricante de aviones "es escuchar" a los clientes y proveedores en este evento internacional bienal que reúne a ejecutivos de muchas de las empresas más importantes del sector. "Vamos a intentar comprender cuáles son sus retos y, a continuación, les pondremos al día sobre nuestros productos", afirmó la compañía.

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