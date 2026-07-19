Avanza Vivienda para el Bienestar en Cancún

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, entregaron 240 viviendas del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y 457 constancias de finiquito de créditos del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) en Cancún, como parte del programa Vivienda para el Bienestar, informó el gobierno estatal.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, informó que la entidad registra uno de los mayores avances del programa a nivel nacional, con más de 57,000 viviendas comprometidas de una meta de 76,200, lo que representa un avance superior al 70%.

Durante el evento, Sheinbaum Pardo señaló que uno de los principales problemas heredados fueron los créditos hipotecarios que crecían de manera desproporcionada, lo que obligó a miles de familias a pagar varias veces el monto originalmente solicitado sin liquidar su deuda.

Agregó que la reestructuración de estos créditos beneficiará a alrededor de 5.1 millones de familias en el país, mediante la eliminación de adeudos ya cubiertos y el otorgamiento de mayor certeza patrimonial.

De acuerdo con información estatal, las nuevas viviendas se construyen en zonas con acceso a agua potable, servicios básicos, transporte público y escuelas, como parte de una estrategia de desarrollo urbano ordenado.