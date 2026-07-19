Crimen organizado ya desarrolla sus propias stablecoins para evadir el bloqueo de activos: GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) lanzó una de sus advertencias más severas sobre la evolución del crimen financiero en el ecosistema de activos virtuales: la delincuencia organizada comenzó a desarrollar sus propias stablecoins para dificultar el rastreo, congelamiento y decomiso de recursos ilícitos.

De acuerdo con la guía de actualización Virtual Assets: Targeted Update on Implementation of the FATF Standards, publicada recientemente, el uso delictivo de los criptoactivos dejó de centrarse únicamente en aprovechar plataformas existentes para ocultar recursos y evolucionó hacia la creación de infraestructura financiera propia, diseñada para operar fuera del alcance de las autoridades.

El organismo explicó que este cambio representa un salto cualitativo en las capacidades de las redes criminales, al combinar activos virtuales, plataformas descentralizadas, servicios offshore e incluso herramientas de Inteligencia Artificial para mover recursos de origen ilícito con mayor rapidez y menor exposición.

El reporte también documenta el crecimiento de esquemas de fraude operados por organizaciones criminales, entre ellos el denominado pig butchering, concentrado principalmente en centros de estafa del sudeste asiático.

Como ejemplo de la dimensión del problema, el GAFI señaló que un conglomerado de servicios financieros con sede en Camboya lavó al menos 4,000 millones de dólares entre el 2021 y el 2025. De esos recursos, al menos 37 millones de dólares provenían de ciberataques atribuidos a Corea del Norte y fueron utilizados para financiar sus programas de armamento.

En Europa, la denominada Operación Borrelli, realizada en España, permitió desarticular una red que había lavado alrededor de 460 millones de euros obtenidos mediante fraudes cometidos contra más de 5,000 víctimas en distintos países, reflejando el carácter transnacional que han adquirido estos esquemas.

Además del auge de las stablecoins, el GAFI identificó otros focos de riesgo que siguen representando desafíos para los reguladores.

Entre ellos destacan las transacciones entre pares (P2P) realizadas mediante monederos no alojados, donde no intervienen proveedores regulados y las operaciones se liquidan casi de forma inmediata.

De las jurisdicciones consultadas, 88% equivalente a 58 de 66 países, considera que este tipo de operaciones representa un riesgo elevado de lavado de dinero y financiamiento ilícito.

El organismo también advirtió sobre el papel de los proveedores de servicios de activos virtuales establecidos en jurisdicciones con supervisión limitada, que facilitan el arbitraje regulatorio y dificultan identificar el origen de los recursos.

A ello se suma el crecimiento de las finanzas descentralizadas (DeFi). Aunque este segmento continúa expandiéndose, únicamente 18% de las jurisdicciones evaluadas ha realizado una evaluación formal de sus riesgos, lo que el GAFI considera uno de los principales puntos ciegos de la supervisión internacional.

El informe añade un nuevo elemento de preocupación: el uso de Inteligencia Artificial para generar identidades sintéticas y contenidos deepfake, herramientas que ya están siendo utilizadas para incrementar la efectividad de fraudes, hackeos y operaciones vinculadas con activos virtuales.

Regulación

En materia regulatoria, el GAFI reconoció avances, aunque consideró que persisten importantes brechas en la implementación de sus estándares.

Actualmente, 83% de las jurisdicciones evaluadas –91 de 109– ya cuenta con legislación para aplicar la denominada Regla de Viaje, mecanismo que obliga a compartir información del originador y beneficiario de las transferencias de activos virtuales. Un año antes la proporción era de 73 por ciento. Sin embargo, contar con el marco legal no significa una aplicación efectiva.