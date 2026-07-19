Apple gana más de 884,000 millones de dólares en lo que va del presente año

Apple, la diseñadora y fabricante de dispositivos electrónicos como el iPhone, Mac y iPad, se consolida como la principal ganadora en valor de capitalización de mercado en lo que va del año dentro del grupo de las Siete Magníficas.

La empresa tecnológica tiene una ganancia de 884,659 millones de dólares en valor de capitalización en lo que va de 2026 y tiene un valor total de 4.901 billones de dólares en el mercado bursátil de Estados Unidos.

Dicho aumento se da a la par de un alza en sus acciones de 22.99% para cotizar en 333.74 dólares, lo que representa un valor histórico para la empresa.

Su valor corporativo la posiciona como la segunda empresa más valiosa del mundo, solo es superada por NVIDIA que tiene un valor de 4.908 billones. Pero durante la jornada del viernes Apple logró superar en valor de mercado a NVIDIA por unos momentos.

El alza en las acciones se debe al optimismo en torno a su estrategia de Inteligencia Artificial (IA), los sólidos resultados financieros trimestrales y la resiliencia en sus ingresos de hardware y servicios.

Analistas del banco HSBC mejoraron la calificación de la dueña del iPhone por alcanzar su punto de inflexión, con un precio objetivo de 366 dólares en 12 meses, comparado con los 260 dólares que tenía previstos anteriormente.

Recientemente, el precio de sus acciones registró un descenso del 6.1% en Bolsa por el incremento en los precios de su MacBook e iPad por los altos costos de las memorias.

A pesar de enfrentar presiones macroeconómicas y un encarecimiento en sus costos de producción, la empresa se ha consolidado como uno de los activos de mejor rendimiento dentro de las grandes tecnológicas.

Alik García, subdirector de Análisis Bursátil en Valmex Casa de Bolsa, comentó que “el alza en el precio de la acción de Apple responde a un cambio en la percepción del mercado sobre su estrategia de inteligencia artificial y la capacidad de la compañía para monetizar esta tecnología”.

Además, el mercado ha comenzado a regresar la mirada hacia aquellas empresas que implementan estas nuevas tecnologías, buscando esta segunda capa de empresas beneficiarias”.

Por otro lado, agregó que a diferencia de otras empresas que han concentrado sus inversiones en el desarrollo de modelos de IA y en una fuerte expansión de infraestructura, Apple está siendo vista como una empresa que puede capturar valor a través de su ecosistema de dispositivos y servicios.

Para Eduardo Ramos, analista de Mercados para VT Markets, Apple lidera el grupo este año (+29% aproximadamente desde abril) por dos razones: el ciclo del iPhone 17 viene más fuerte de lo esperado, y el mercado volvió a entusiasmarse con su estrategia de IA anunciada en junio.

“A eso se suma que sus ingresos por servicios (App Store, Music, Pay) crecen más rápido que el hardware, lo que mejora márgenes, y sigue recomprando acciones a buen ritmo”, añadió.

Inversionistas castigan a Microsoft

Por el contrario, Microsoft, desarrolladora de software, servicios en la nube e inteligencia artificial, registra una pérdida de 668,980 millones de dólares en lo que va de 2026, y suma un total de 2.925 billones de dólares, y con ello, ocupa el cuarto puesto de las más valiosas.

Las acciones de la firma apuntan un descenso de 18.21% y cotizan a un precio de 393.82 dólares cada una.

La desconfianza del mercado no responde a una debilidad en sus ingresos tradicionales, sino a un escepticismo generalizado sobre el ritmo y los costos de su estrategia de IA.

Eduardo Ramos, dijo que Microsoft es el caso contrario a Apple. “El problema no son sus ingresos (siguen creciendo con fuerza), sino el gasto: van a invertir unos 190,000 millones de dólares en infraestructura de IA este año, y el mercado no ve claro cuándo eso se va a traducir en retorno. Además, que todo el sector software viene débil y que hay dudas sobre si Copilot está perdiendo terreno frente a ChatGPT”.

“La caída en el precio de la acción de Microsoft responde, principalmente, a la preocupación del mercado por su fuerte inversión en CAPEX, pérdida de dinamismo en Azure y los riesgos que representan los nuevos modelos de IA, los cuales son capaces de sustituir algunas funciones de empresas de software tradicional”, dijo Alik García.

Números mixtos

En el presente año, el resto de las Siete Magnificas presentan números mixtos. Este grupo está compuesto por Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA y Tesla.

Alphabet, matriz de Google, es la segunda con más ganancias en el mercado bursátil al sumar 416,622 millones de dólares a 4.197 billones. Sus acciones escalan 10.93% a 346.77 dólares.

En tercera posición, NVIDIA, la empresa más valiosa del mundo, al agregar 376,052 millones de dólares y tiene un valor de mercado total de 4.908 billones de dólares. Sus títulos suben 8.88% a 202.81 dólares.

A esta lista se suma Amazon, líder mundial en comercio electrónico, que gana 191,965 millones de dólares a 2.659 billones. Sus títulos avanzan 7.11% en el año y cotizan a 247.23 dólares.

Tesla, la empresa liderada por el billonario Elon Musk, y que fabrica autos eléctricos, presenta una pérdida de 65,358 millones de dólares y tiene un valor de 1.430 billones. Sus acciones caen 15.32 por ciento.

Meta Platforms, empresa de Facebook e Instagram, borró 23,928 millones de dólares a 1.639 billones. Sus papeles retroceden 1.87% a 646.01 dólares.

El grupo en conjunto valen más de 22.7 billones de dólares y representa cerca de un tercio de la capitalización de mercado del S&P 500.