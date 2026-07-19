Luis de la Fuente: “teníamos muy estudiada a Argentina”

Fue un solo gol para el resultado final (1-0), pero el entrenador de la mejor selección del mundo, Luis de la Fuente, indicó que el marcador pudo ser abultado y el partido terminado en el tiempo reglamentario. En la conferencia de prensa en Nueva Jersey reconoció la calidad futbolística de Argentina, un rival que, a su parecer, pudo ser aniquilado “desde antes” de no ser por la buena actuación del portero Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

"Ha salido todo el plan de manera ideal, teníamos muy estudiada a Argentina y estábamos convencidos de que era nuestra final y queríamos ganarla. Ha asido un partido casi redondo, de no ser por el portero (Emiliano Martínez) hubiese sido un resultado más abultado".

De la Fuente no ha dirigido en grandes clubes de futbol de cualquiera de las cinco mejores ligas de Europa. Su camino a la selección española se dio por una publicación en bolsa de trabajo.

El Alavés lo despidió el 16 de octubre de 2011 y en mayo de 2013 fue contratado por la RFEF (Federación Española). En principio, la oferta era de tres meses y consiguió quedarse más tiempo, hasta que en 2015 ganó su primer título con la sub-19, en la que ya existía el portero – hoy Guante de Oro – Unai Simón, Rodri y Mikel Merino. Los tres le han acompañado durante su trayectoria hasta ser campeones del mundo.

“Siento orgullo por esta generación de futbolistas que han crecido con esta idea, haciéndola mejor, dándonos un grupo y familia, con un potencial y talento excepcional. Estoy emocionado, después de echar la vista atrás, hablamos con los jugadores me dijeron, ‘Míster’: hemos ganado todo, eso es maravilloso son un ejemplo para la juventud española, juntos somos más fuertes, eso no los quita nadie. El partido debía haberse decantado bastante antes, las grandes intervenciones del ‘Dibu’ lo impidieron. Es una Final de un campeonato del mundo e incluso con 10 jugadores al final, tienes que sufrir, pero estamos preparados para todo”, dijo esto al ras del césped, en zona mixta.

España jugó su segunda final de futbol. En Sudáfrica 2010 le ganó a Países Bajos con gol del centrocampista Andrés Iniesta en el minuto 116 de la prórroga.

“Me acuerdo de ese momento de Vicente del Bosque, cuando cae el gol de (Andrés) diciendo que todavía quedaba tiempo, es una historia que había vivido, mantener la calma es imposible, la euforia, la presión, pero recordando eso, lo tengo en la mente fresquísimo. De buena forma, terminó igual”, recordó.

Luis de la Fuente ha ganado un total de 6 títulos con las diferentes categorías de la selección española (incluyendo las divisiones juveniles y la selección absoluta).

Palmarés del DT Luis de la Fuente

Selección Absoluta:

Copa del Mundo (2026)

Eurocopa (2024)

UEFA Nations League (2022-23)

Categorías Inferiores:

Eurocopa Sub-21 (2019)

Juegos Mediterráneos (2018 - Selección Sub-18/Sub-19)

Eurocopa Sub-19 (2015)