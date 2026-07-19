Liga MX arrancó sin empates; Pachuca es el primer líder

La Liga MX ya está en marcha y no hubo tibieza en los marcadores: sólo triunfos o derrotas, dependiendo de la óptica.

Pasaron 53 días desde el título de Cruz Azul (sobre Pumas) en el Clausura 2026 para el arranque del torneo Apertura 2026, que coincidió con la última semana de la Copa del Mundo de la FIFA.

Pachuca fue el equipo más sobresaliente al golear 3-0 a Pumas en CU con doblete del delantero venezolano Salomón Rondón (32’ y 80’), además de la anotación de su nuevo ‘10’, el mediocampista mexicano Elías Montiel (21’).

Este partido aplicó claramente la ‘ley del ex’, ya que Pumas empezó una nueva era con Esteban Solari como director técnico —en reemplazo de Efraín Juárez—, pero el argentino acababa de dirigir a Pachuca hasta el Clausura 2026.

Los Tuzos no tuvieron piedad y gracias a esa goleada asumieron el liderato de la Liga MX en la Jornada 1. Además, provocaron la expulsión de Solari.

“Era un desafío venir a CU contra un rival finalista y donde el entrenador conocía más a mis jugadores que yo a los suyos. Eso era una ventaja que usamos a nuestro favor. En lo personal, es un sueño dirigir a un club como Pachuca y empezar de esta manera”, comentó Benjamín Mora, quien hizo su debut al frente de Tuzos.

Por el contrario, Pumas se hundió en el último puesto de la tabla. Tendrá una oportunidad de revancha rápido, ya que visitará a Toluca el martes en partido adelantado de la Jornada 2, ya que los Diablos Rojos enfrentarán a Cruz Azul en el Campeón de Campeones el fin de semana (en Estados Unidos).

“Lo tenemos muy claro: sabemos que necesitamos darnos un baño de humildad. Lo que pasó el torneo anterior ya se cerró y hoy comienza una etapa nueva (…) Tenemos que trabajar para salir adelante”, detalló el auxiliar de Solari en Pumas, Emerson Panigutti.

Resto de la jornada

Nueve equipos se posicionaron en la parte alta de la tabla después de la Jornada 1: Pachuca, Xolos, Toluca, Atlas, Cruz Azul, Monterrey, Necaxa, Puebla y América, en ese orden.

Los que quedaron en ceros son: León, Santos, Atlético de San Luis, Atlante, Bravos, Querétaro, Tigres, Chivas y Pumas.

El campeón defensor, Cruz Azul, abrió con victoria a través de una remontada. Perdía 2-0 hasta el minuto 62, gracias a los goles de Sébastien Salles-Lamonge y Rafael Llorente, pero revirtió el marcador por cuenta de Gabriel ‘Toro’ Fernández (63’) y doblete de Jeremy Márquez (81’ y 90+3’).

“Ningún partido va a ser fácil, así que tenemos que tener cuidado con los errores. A cualquier estadio al que vayamos, sabemos que la afición nos sigue y estará con nosotros”, reflexionó el director técnico de la Máquina, Joel Huiqui.

El Apertura 2026 levantó el telón el jueves 16 de julio con el regreso de un viejo conocido, Atlante, que no jugaba en primera división desde el Clausura 2014.

Su regreso no fue del todo feliz, ya que perdió 2-1 en su visita a Necaxa a pesar de ir ganando hasta el minuto 80 con tanto de Eugenio Pizzuto; Julián Carranza y Misael Pedroza firmaron la remontada.

En contraparte, el último partido de la jornada fue Querétaro recibiendo a América. Las Águilas consiguieron su primer triunfo bajo la dirección técnica del uruguayo Guillermo Almada, gracias a un gol de Isaías Violante en la recta final (83’).

En total, la Jornada 1 cerró con 232,094 asistentes, un promedio de 25,788 por partido. La Jornada 2 comenzará con dos partidos el martes 21 de julio: Cruz Azul contra Puebla y Toluca contra Pumas, ya que la Máquina y los Diablos disputarán el Campeón de Campeones el fin de semana.

APERTURA 2026 – TOP 5 DE LA TABLA TRAS LA JORNADA 1