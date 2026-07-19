Inauguran dos nuevos museos de la cultura maya en Yucatán

Este fin de semana, la secretaría de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, puso en operación dos nuevos museos en Yucatán, que se integran a la red de 165 recintos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El primero de ellos es el Museo Arqueológico del Puuc, en Kabah, que requirió una inversión de 227 millones de pesos, y el cual reúne 251 piezas que son producto, la mayoría, de las excavaciones de las últimas dos décadas, en una de las regiones más relevantes de la cultura maya, que abarca a ciudades antiguas como Uxmal, Sayil, Labná y Xlapak.

Curiel de Icaza afirmó al inaugurarlo que con este museo “abrimos una nueva puerta para conocer, comprender y sentir una de las regiones más extraordinarias de la cultura maya”.

Cada pieza que muestra, agregó, “es testimonio de las sociedades que habitaron nuestro territorio, patrimonio arqueológico que permite reconstruir historias, formular nuevas preguntas y acercarnos a las personas que, siglos atrás, levantaron estas ciudades, recorrieron estos caminos y dieron forma a un horizonte cultural que continúa asombrándonos y, al mismo tiempo, nos recuerda que la cultura maya no pertenece solo al pasado, sino que permanece viva en las lenguas, saberes, prácticas comunitarias y las formas de comprender el territorio de los pueblos mayas, que siguen dando identidad y fuerza a Yucatán”.

Por su parte, el titular del INAH, Omar Vázquez, destacó la valía que el inmueble tendrá para el cuidado, análisis y divulgación del patrimonio arqueológico y etnográfico. “Abrir sus puertas es acercar un legado ancestral al turismo, pero también a las y los habitantes de las comunidades aledañas, quienes, justamente, lo mantienen vivo”.

La propuesta museográfica incorpora recursos interactivos y una experiencia inmersiva que favorece el conocimiento de la civilización maya, así como de los resultados de las investigaciones arqueológicas realizadas por el INAH.

Construido sobre una superficie de 2,739 metros cuadrados, el Museo Arqueológico del Puuc retoma la disposición arquitectónica del Cuadrángulo de las Monjas de Uxmal, uno de los conjuntos más representativos de la arquitectura regional. Su diseño recrea la concepción maya del universo mediante un recorrido organizado a partir de un espacio central –representado por la casa maya vernácula– del que parten los cuatro puntos cardinales, lo que permite al público comprender la estrecha relación entre arquitectura, cosmovisión y territorio.

Como parte del proyecto también fue construida la unidad de servicios de la Zona Arqueológica de Kabah, con una superficie de 196 metros cuadrados, infraestructura que mejora la experiencia de visita en el sitio.

La inversión fue de 211 millones 683 mil 703 pesos para la construcción del museo y de 15 millones 959 mil 698 pesos para la Unidad de Servicios.

Nuevo museo en Dzibilchaltún.Foto EE: Cortesía

Museo Ichkaantijoo de Dzibilchaltún

La otra obra de infraestructura inaugurada el fin de semana en Yucatán fue el Museo de Ichkaantijoo y Centro de Visitantes de Dzibilchaltún, a unos 27 km de la ciudad de Mérida, que supuso una inversión de 180 millones de pesos, y concretado gracias a la coordinación entre los gobiernos federal y estatal.

Al encabezar la inauguración, el gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena destacó que este nuevo recinto alberga 304 piezas arqueológicas procedentes de la región, las cuales narran la historia del antiguo asentamiento de Ichkaantijoo y contribuyen a fortalecer la identidad cultural del pueblo yucateco.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que el acceso al museo será gratuito para las comunidades aledañas y señaló que una inversión de esta magnitud, acompañada de investigación y conservación, debe privilegiar a quienes, generación tras generación, han cuidado el patrimonio cultural de la región.