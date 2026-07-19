Coahuila inaugura planta de Grupo GIASA

El gobierno de Coahuila inauguró la planta GEMMSA Estructuras Metálicas, de Grupo GIASA, en Saltillo, cuya primera etapa representó una inversión superior a 600 millones de pesos, informó la administración estatal.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que este proyecto contribuirá a generar empleo y mayor desarrollo en la región sureste. Señaló que la seguridad, la estabilidad laboral, el estado de derecho, la mano de obra calificada y los servicios son factores que mantienen a la entidad como un destino atractivo para la inversión.

Jiménez Salinas recordó que Coahuila es la segunda entidad más segura del país y que Saltillo, Torreón y Piedras Negras se encuentran entre las seis ciudades más seguras de México. Agregó que un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ubicó al estado en el primer lugar nacional en calidad de vida.

En tanto, Humberto Elizalde Serrano, director general de Grupo GIASA, explicó que la decisión de instalar la planta en Saltillo respondió a las condiciones de seguridad y destacó que GEMMSA Estructuras Metálicas es una de las plantas más modernas del país.