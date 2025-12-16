De lo local a lo internacional: El poder del sello Hecho en México

El sello Hecho en México se consolida como un distintivo clave para fortalecer las exportaciones del país, tanto de grandes empresas como de pequeños negocios (pymes), al funcionar como una carta de presentación que transmite origen, confianza y calidad en mercados internacionales.

Sergio Contreras Pérez, presidente ejecutivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, (Comce) dice que “México es un país industrializado y muy reconocido, porque es capaz de exportar calidad a través de su manufactura.

El sello debe hablar el idioma del mercado

Contreras puntualiza que, en el caso de la exportación, lo ideal es que el sello esté en inglés y diga “Made in Mexico”, para fortalecer el posicionamiento en el extranjero.

“Para todo lo que tiene que ver con exportación tenemos que considerarlo escribirlo en inglés, y le agregaría una palabra más ‘quality’, para que los mercados internacionales se vayan familiarizando con que México es un país industrial importante y un país manufacturero que garantiza calidad”.

Añade que ya existen conversaciones con la Secretaría de Economía para implementar esta versión del logotipo en productos de exportación. “Estamos en espera de que se reconozca la implementación del logotipo, con el propósito de apoyar lo Hecho en México”.

Destaca que 89% de las exportaciones mexicanas provienen del sector manufacturero, donde el país mantiene una fortaleza estratégica, además del potencial para consolidarse como proveedor clave en esquemas de nearshoring.

Pymes, logística y nuevos mercados

Kenia Page, gerente comercial para mipymes en UPS dice que la logística va más allá de solo enviar un paquete, por ello la organización firmó una alianza con la Secretaría de Economía (SE) para impulsar la participación de los pequeños negocios con el sello Hecho en México en el comercio internacional.

Como parte de este convenio se capacita a las pymes en temas de exportación, digitalización, acceso a nuevos mercados, entre otros. “Trabajar entre el sector privado, gobierno y sociedad puede impulsar el talento local hacia un escenario global”, puntualiza Page.

Destaca que el sello no solo certifica el origen de los productos, sino también es un compromiso con los objetivos de desarrollo sustentable, estándar que posiciona a México a nivel mundial.

La directiva puntualiza en que el T-Mec impulsa la participación de las pymes mexicanas a nivel internacional, porque les da ventajas competitivas para ingresar a nuevos mercados, como Estados Unidos y Canadá.