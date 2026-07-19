Gasto de turistas británicos en la CDMX se multiplicó tras el México-Inglaterra

El partido entre las selecciones de México e Inglaterra hace unas semanas, se reflejó en el consumo de los visitantes británicos en la Ciudad de México. De acuerdo con datos de la firma de tecnología financiera Adyen, publicados recientemente, el volumen de pagos realizados con tarjetas emitidas en el Reino Unido aumentó 992.4% respecto al mismo periodo de la semana anterior, impulsado por el gasto en hospedaje, restaurantes y comercios vinculados al evento.

El análisis de la plataforma también identificó un incremento de 165% en el valor promedio de las transacciones, lo que indica que, además de realizar más compras, los turistas británicos efectuaron pagos de mayor monto durante su estancia en la capital mexicana.

El mayor dinamismo se registró en hoteles y alojamientos, donde el volumen de pagos creció 1,171.5%, mientras que el número de transacciones aumentó 800 por ciento. En tanto, los restaurantes registraron un alza de 383.1% en ingresos, con los establecimientos de servicio completo alcanzando un crecimiento de 695% en el volumen de operaciones.

El evento deportivo también impulsó las compras relacionadas con mercancía y equipamiento. La categoría de ropa reportó un alza de 681.1% en ingresos, mientras que los comercios de artículos deportivos registraron un aumento de 388 por ciento. Asimismo, algunas marcas internacionales del segmento superaron incrementos individuales de 275.9% en sus ingresos durante el periodo.

De acuerdo con Adyen, el comportamiento de gasto evidencia el impacto que pueden tener eventos internacionales en la actividad comercial de las ciudades anfitrionas, en sectores como hospedaje, alimentos y comercio especializado.

La compañía señaló que la capacidad para aceptar métodos de pago internacionales y atender picos de demanda resulta un elemento relevante para los establecimientos que reciben turismo extranjero.

“El comportamiento de los turistas extranjeros en la Ciudad de México el fin de semana del partido refleja una fuerte disposición a gastar en categorías de alto valor, especialmente en hotelería y ropa deportiva”, afirmó Anna Aguilar, vicepresidenta comercial de Adyen México.

Adyen comparó las transacciones anónimas procesadas en su plataforma entre las 19:00 horas del 5 de julio y el mismo periodo de la semana previa. La medición considera el número de transacciones autorizadas, el volumen total de pagos y el valor promedio de cada operación.