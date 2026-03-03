La Inteligencia Artificial ya está separando a los emprendedores ganadores de los rezagados

La adopción de herramientas digitales como la Inteligencia Artificial (IA) está transformando el ecosistema emprendedor; sin embargo, mientras algunos emprendedores la integran para ganar eficiencia, innovar y abrir nuevos mercados, otros avanzan a menor ritmo, ampliando una brecha que impacta directamente en su competitividad.

De acuerdo con el reporte del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2025/2026, realizado en colaboración con el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera (IEEGL), en 19 de las 48 economías analizadas menos de uno de cada tres nuevos emprendedores considera que la IA será clave para su negocio.

El dato confirma que la transformación digital no avanza al mismo ritmo en todos los mercados y que el verdadero desafío ya no es solo el acceso a tecnología, sino la capacidad de convertirla en una ventaja competitiva.

Durante la presentación del estudio en las instalaciones del Tec de Monterrey, campus Monterrey, Aileen Ionescu-Somers, directora ejecutiva de GEM, señaló que la brecha digital ya no se limita al acceso a internet, sino a la capacidad de aprovechar tecnologías avanzadas para generar valor.

La inversión pública estratégica en alfabetización en inteligencia artificial y en infraestructura tecnológica propia ya no es un lujo; es una necesidad económica nacional, dijo.

Una brecha que va más allá de la conectividad

El GEM identifica contrastes importantes. Países como Angola, Brasil y Emiratos Árabes Unidos muestran mayores niveles de adopción de IA en el emprendimiento, mientras que Polonia, Suecia y Finlandia presentan menores niveles de integración tecnológica en nuevos negocios.

Las diferencias no responden únicamente al nivel de desarrollo económico, sino también a factores como capacitación, confianza en la tecnología, apoyo del ecosistema y acceso a infraestructura digital. Reducir estas brechas podría detonar un mayor dinamismo empresarial.

En este contexto, el reporte recomienda fortalecer la inversión en infraestructura tecnológica, incluida la ciberseguridad y promover programas de alfabetización en IA, especialmente enfocados en su uso responsable y estratégico.

Impacto social y resiliencia emprendedora

Más allá de la tecnología, el estudio destaca que el 84% de los emprendedores en etapa temprana considera el impacto social o ambiental al tomar decisiones de negocio, lo que evidencia un cambio en la lógica tradicional centrada exclusivamente en la rentabilidad.

Asimismo, la resiliencia se consolida como una característica del ecosistema emprendedor. Aunque el miedo al fracaso frena a dos de cada cinco adultos, quienes han cerrado un negocio previamente tienen mayor probabilidad de volver a emprender, lo que refuerza el llamado “coraje emprendedor”.

En términos de equidad, en nueve de 23 economías de ingreso medio las mujeres emprenden al mismo nivel o incluso más que los hombres. Además, la participación juvenil alcanza niveles históricos, aunque persisten brechas de género que limitan el potencial económico.

El papel de México en la medición del emprendimiento

El Tecnológico de Monterrey forma parte del consorcio global del GEM desde hace más de 20 años, a través del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, y actualmente es la única universidad mexicana integrada a esta red internacional.

“El estudio anual contribuye a la medición de la actividad emprendedora del país, enfocándose en las personas y no solo en las empresas registradas, ofreciendo hallazgos relevantes para distintos sectores, incluidos los modelos educativos, los programas de generación de empresas y estrategias de desarrollo regional, como los distritos de innovación”, finalizó Manuel Aguirre, director del IEEGL.