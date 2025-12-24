Social commerce, pagos digitales y envíos gratis, así evoluciona el e-commerce en México

En los últimos cinco años el comercio electrónico ha experimentado una transformación profunda, en gran medida impulsado por los cambios de habito de los consumidores. Primero, la pandemia y el confinamiento aceleraron la adopción de las compras en línea; posteriormente, la demanda de entregas cada vez más rápidas redefinió las expectativas de los consumidores.

Durante este periodo, el comercio electrónico ha atravesado distintas etapas de evolución; sin embargo, su crecimiento no ha sido homogéneo en todo el país, ya que algunas regiones han avanzado a mayor velocidad que otras.

De acuerdo con Tiendanube, las entidades con mayor crecimiento del comercio electrónico son: Ciudad de México (29%), Jalisco (10.34%) y Estado de México (10.12%).

En cuanto a las preferencias de los consumidores, las categorías de salud y belleza lidera las ventas con un 20% de participación, seguida de moda con un 16%, marcando un estilo fashionista dentro de las tiendas en línea.

“A lo largo de estos cinco años Tiendanube ha sido parte de la realización de más de 900,000 transacciones entre negocios y consumidores, las cuales destacan por su fuerte enfoque local, ya que el 90% de estas transacciones fueron realizadas por pymes mexicanas”, destaca Juan Martin Vignart, Country Manager de Tiendanube.

Aumento de social commerce y pagos digitales

Las redes sociales ha sido clave en la transformación del e-commerce. Entre 2020 y 2025, las ventas realizadas a través de estas plataformas representaron 12% del total de las transacciones, lo que confirma el crecimiento del social commerce en el país.

Las plataformas más utilizadas para concretar ventas son Instagram, con 60%, y Facebook, con 38%, consolidándose como canales clave para la conversión digital.

Por otro lado, la digitalización financiera también ha marcado el rumbo del e-commerce. Los mexicanos mantienen una preferencia por el uso de tarjetas, puesto que el 24% de las transacciones se realizan con crédito y el 20% con tarjeta de débito; sin embargo, alternativas digitales como el uso de wallets y transferencias también se hacen presentes en el comercio electrónico por su practicidad.

Logística y envío

La optimización logística se ha convertido en un elemento fundamental para mejorar la experiencia del cliente. Los consumidores buscan envíos gratuitos y tiempos de entrega cada vez más cortos.

De acuerdo con Tiendanube, 32% de los envíos se realizaron bajo la modalidad de “envío gratuito”, una estrategia que continúa ganando relevancia como incentivo para aumentar la conversión en las tiendas en línea.

“Después de cinco años en México, vemos un ecosistema mucho más sólido. El crecimiento que proyectamos hacia 2026 no responde a una tendencia temporal, sino a un cambio estructural en la forma en que las pymes venden y crecen en el país”, puntualiza Juan Martin Vignart.