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Bessent insta a minoristas de gasolina a bajar los precios por el 250 aniversario de EU
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, instó este martes a los minoristas de gasolina a bajar los precios, coincidiendo con la celebración del 250 aniversario del país, y advirtió de que el Gobierno está atento, un día después de que el presidente Donald Trump lanzara una advertencia similar.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, instó este martes a los minoristas de gasolina a bajar los precios, coincidiendo con la celebración del 250 aniversario del país, y advirtió de que el Gobierno está atento, un día después de que el presidente Donald Trump lanzara una advertencia similar.
"Animo a todos los minoristas de gasolina, algunos de los cuales pertenecen a las grandes petroleras, otros son independientes y otros forman parte de cadenas internacionales de tiendas de conveniencia", dijo Bessent en una entrevista con Fox News.
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"Les animo a que actúen de forma responsable, especialmente con motivo del 250 aniversario, porque estamos atentos", agregó.
Bessent se hizo eco el lunes de la amenaza de su jefe a las gasolineras de que bajen los precios de inmediato si no quieren enfrentarse a "grandes problemas".
"Si los minoristas no lo hacen, ¡les esperan grandes problemas! Empiecen a fijarse como objetivo la cifra de unos 2.5 dólares por galón", escribió Trump en una publicación en redes sociales.
El sábado, Estados Unidos celebra su fundación hace 250 años con motivo de la festividad del 4 de julio. Los precios del petróleo se dispararon este año después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán a finales de febrero y Teherán respondiera con sus propios ataques contra Israel y los estados del golfo Pérsico donde hay bases estadounidenses.
Los consumidores han expresado su preocupación por los elevados precios de la gasolina, mientras el presidente y sus compañeros republicanos luchan por mantener sus estrechas mayorías en el Congreso de cara a las elecciones de noviembre.