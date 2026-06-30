Bessent insta a minoristas de gasolina a bajar los precios por el 250 aniversario de EU

El ⁠secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, instó ⁠este martes a los minoristas de gasolina a bajar los precios, coincidiendo con la celebración del 250 aniversario del país, ⁠y advirtió de que el ⁠Gobierno está atento, un día después de que el presidente Donald Trump lanzara una advertencia similar.

"Animo a todos los minoristas de gasolina, algunos de los cuales pertenecen a las grandes petroleras, otros son independientes y otros forman parte de cadenas internacionales de tiendas de conveniencia", dijo Bessent en una entrevista con Fox News.

"Les animo a que actúen de forma responsable, especialmente con motivo del 250 aniversario, porque estamos atentos", agregó.

Bessent se hizo eco el lunes de la amenaza de su jefe a las gasolineras de que bajen los precios de inmediato si no quieren enfrentarse a "grandes problemas".

"Si los minoristas no lo hacen, ¡les esperan grandes problemas! Empiecen a fijarse como objetivo la cifra de unos 2.5 dólares por galón", escribió Trump en una publicación en redes sociales.

El sábado, Estados Unidos celebra ⁠su fundación hace 250 años con ⁠motivo de la festividad ⁠del 4 de julio. Los precios del petróleo se dispararon este año ⁠después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán a finales de febrero y Teherán respondiera con sus propios ataques contra Israel y los estados del golfo Pérsico donde hay bases estadounidenses.

Los consumidores han expresado su preocupación por los elevados precios de la gasolina, mientras el presidente y sus compañeros republicanos luchan ⁠por mantener sus estrechas mayorías en el Congreso de cara a las elecciones de noviembre.