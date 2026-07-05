Hacienda aumenta estímulos fiscales a gasolina Magna y diésel

El gobierno federal aumentó los estímulos fiscales a la gasolina Magna y al diésel, luego de que los precios internacionales del petróleo se mantuvieron estables en la última semana.

De esta manera, los automovilistas pagarán menos impuestos por cada litro de dichos combustibles. A la gasolina premium la volvieron a dejar sin ningún apoyo fiscal.

Los precios de las gasolinas y el diésel en México se mantuvieron estables en la última semana.

En este contexto, del sábado 4 de julio al viernes 10, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgará los siguientes estímulos fiscales a los combustibles:

• Gasolina regular o Magna: 71.18 centavos por litro, 13 centavos más que la semana anterior.

• Gasolina premium o roja: 0 pesos, igual que la semana pasada.

• Diésel: 1.31 pesos por litro, 23 centavos más que la semana anterior.

De esta manera, los automovilistas pagarán las siguientes cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS):

• Gasolina Magna: 5.99 pesos por litro, el 89% de la cuota completa de IEPS.

• Gasolina premium: 5.66 pesos por litro, el 100% de la cuota completa de IEPS.

• Diésel: 6.05 pesos por litro, el 82% de la cuota completa de IEPS.

Petróleo se mantiene estable

Los precios internacionales del petróleo se mantuvieron estables la semana pasada a medida que los operadores mantuvieron la esperanza de un desenlace positivo en los intentos por lograr la paz entre Estados Unidos e Irán.

Al cierre del viernes, el petróleo Brent del Mar del Norte cayó 5 centavos en la semana, para ubicarse en 71.94 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate subió 9 centavos, a 68.78 dólares.

El jueves pasado, ambos referenciales de crudo tocaron su menor nivel desde el inicio de la guerra en Irán, a finales de febrero.

Hay que recordar que el conflicto entre Estados Unidos e Irán, y el cierre del estrecho de Ormuz, provocó un repunte en los precios internacionales del petróleo y de la gasolina.

Las esperanzas de los inversionistas de una reapertura total del estrecho de Ormuz se han visto alentadas por las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, señalaron analistas de Commerzbank.

“El proceso de negociación entre Estados Unidos e Irán sigue siendo frágil, pero continúa por ahora, ya que la cuestión de los peajes y la administración del estrecho de Ormuz sigue siendo un punto conflictivo", advirtieron analistas de Citi.

¿Qué son los estímulos fiscales?

El gobierno mexicano publica semana a semana en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los porcentajes y montos de estímulo fiscal que otorgará a las gasolinas Magna, premium y diésel, esto a partir del comportamiento de los precios internacionales del petróleo y la gasolina.

El objetivo de los estímulos es amortiguar el impacto que pudiera tener en México un alza súbita en los precios internacionales del petróleo y de la gasolina.

Es por ello que en esta coyuntura de alta volatilidad de los precios del petróleo por la guerra en Irán, el gobierno federal ha tenido que ir modificando semana a semana los estímulos que otorga a las gasolinas y el diésel.

¿A cuánto se vende la gasolina?

Los precios de los combustibles se mantuvieron estables en México durante la última semana, tal como los del petróleo.

La gasolina Magna se vendía este domingo, en promedio, a nivel nacional de 23.70 pesos por litro, sin cambios respecto a la semana pasada, según datos de PETROIntelligence.

Mientras que la gasolina premium se vende a 28.48 pesos por litro, el mismo precio de hace una semana, y el diésel está a 27.12 pesos, un centavo menos que la semana anterior. (Con información de Reuters)