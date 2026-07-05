OPEP+ acuerda aumentar su producción de crudo

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) acordó el domingo aumentar la producción a partir de agosto, lo que incrementará la oferta mundial, mientras los precios del crudo caen debido a la reapertura gradual del Estrecho de Ormuz.

El grupo acordó, durante una reunión en línea, aumentar las cuotas en 188,000 barriles diarios, sumándose a aumentos similares para junio y julio.

Los siete miembros principales de la OPEP+, elevaron sus cuotas de producción entre abril y julio en casi 800,000 barriles diarios; sin embargo, el aumento se quedó en el papel debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que cerró el Estrecho de Ormuz para algunos de los miembros más importantes de la OPEP+, entre ellos Arabia Saudita, Kuwait e Irak.

La producción de la OPEP+ cayó a 33.13 millones de barriles diarios en mayo, según datos del cártel petrolero, desde los 42.77 millones de barriles diarios registrados en febrero.

No obstante, comenzó a recuperarse en junio gracias a los esfuerzos de Estados Unidos por ayudar a los Emiratos Árabes Unidos y a otros países de la OPEP+ a exportar más petróleo, pero sigue estando por debajo de los niveles previos a la guerra.

Repunta en el año

A pesar de las persistentes interrupciones en el suministro, los precios del petróleo volvieron a los niveles anteriores al conflicto, presionados por la disminución de las importaciones chinas, el aumento de las exportaciones de los productores fuera de Medio Oriente y a una liberación récord de reservas estratégicas mundiales coordinada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Ello afectó el precio del energético en el mercado internacional. Desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente, el pasado 27 de febrero, al 3 de julio, el precio del West Texas Intermediate (WTI) subió 2.63%, el Brent retrocedió 0.75% y el precio de la mezcla mexicana de exportación, bajó 1.23 por ciento.

Desde que se firmó el acuerdo de Paz (que no se ha cumplido del todo), el WTI ha bajado 18.9%, el del Brent pierde 17.6% y el crudo mexicano cae 23.5 por ciento.

No obstante, el precio de los referenciales avanzan en lo que va del 2026.

El WTI repunta 19.7%, el Brent 18.2% y el crudo mexicano 16.9%, de su nivel de principios de año a la fecha.

En el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex) la producción únicamente de petróleo crudo en mayo fue de 1.363 millones de barriles por día, con una reducción de 0.7% en un año y de 0.7% en contraste con enero de este año.

La exportación de petróleo crudo fue de 513,373 barriles por día en mayo, con una caída anual de 23.8% y un aumento de 74.3% en relación con enero de 2026.

“El grupo de los siete países siguió revirtiendo sus recortes de producción, tal como se esperaba”, dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS. “A corto plazo, la atención se centrará en cuántos buques cisterna lograrán cruzar el Estrecho de Ormuz y con qué rapidez se recuperarán la demanda y las importaciones chinas de crudo”.

Un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra también ha contribuido a convencer a los operadores de que el suministro volverá, en última instancia, a niveles normales.

Los precios del Brent cotizaron el viernes cerca de los 72 dólares por barril, por debajo de los máximos recientes de más de 120 dólares por barril y de vuelta a los niveles registrados justo antes de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán el 28 de febrero.

Además de acordar los objetivos de producción, la OPEP+ también se enfrenta a otros retos tras la salida de los Emiratos Árabes Unidos del grupo y las señales de Irak de que quiere cuotas más altas.

La OPEP+ cuenta con 21 miembros, incluido Irán, pero en los últimos años solo los siete países —y los EAU hasta su salida— han participado en la gestión mensual de la producción.

Esos siete productores —Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajistán y Omán— están aumentando la producción como parte de la retirada gradual del recorte de suministro de 1.65 millones de barriles diarios acordado en 2023, cuando el grupo aún contaba con los EAU.

A partir de agosto, teniendo en cuenta la salida de los EAU a partir del 1 de mayo, a los siete miembros principales aún les quedarán unos 379,000 bpd del recorte original por devolver al mercado, según cálculos de Reuters.

Ahora que se ha decidido el aumento de agosto, habrán revertido por completo el recorte de 2023 si, en su próxima reunión del 2 de agosto, aprueban un nuevo aumento de aproximadamente la misma magnitud para septiembre.

Existen dudas

La OPEP destacó que no se puede afirmar que las presiones por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, hayan terminado por completo, aunque existen señales de una posible distensión del conflicto.

En su reporte mensual, de junio pasado, el cártel de productores de petróleo, destacó que los fondos de cobertura y otros gestores de dinero redujeron sus posiciones alcistas en los contratos el los futuros del Brent y del WTI.

Ello, reflejó que se apuesta por una disminución en las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y mejora en las condiciones de suministro del petróleo.

En el reporte no descartó la persistencia de riesgos geopolíticos, que hay que monitorear en la segunda mitad del 2026.

Recordaron que el impacto en la producción de crudo en Irán, mostró una caída significativa en la producción de crudo, que fue de 546,000 barriles por día, para promediar una oferta de 2.3 millones de barriles diarios, contrarios a los 3.2 millones de barriles que ofrecía la nación en noviembre del 2025

La OPEP no descartó una posible interrupción prolongada en el Estrecho de Ormuz, lo que sigue siendo un riesgo para el mercado.

Aunque los especuladores financieros están actuando bajo la premisa de que las tensiones podrían aliviarse, el informe de la OPEP subraya que la incertidumbre geopolítica persiste y continúa influyendo en la volatilidad de los precios y en los riesgos económicos globales.

La OPEP tiene una visión positiva para el segundo semestre del 2026. Espera que haya un crecimiento económico global resistente y una demanda de petróleo saludable, aunque con algunos ajustes a la baja en las proyecciones en el consumo global.

Pronosticó un crecimiento de la economía global del 3.1% en el año y un impulso en el repunte, liderado por economías de Asia, como India, con un repunte del 6.6%, China con un 4.6% y Estados Unidos con un avance del 2.2 por ciento. (Con información de agencias)