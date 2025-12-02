Factores globales y domésticos generan incertidumbre para gradual recuperación de México: OCDE

La recuperación gradual que experimentará México se dará en medio de un contexto de incertidumbre por factores globales y domésticos, advirtió el encargado del Departamento económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para México, Alberto González Pandiella.

En los factores globales incorporan aranceles y tensión geopolítica, mientras los elementos domésticos incorporan reformas institucionales como la judicial y los cambios en los órganos autónomos de regulación, precisó.

En conferencia de prensa remota, para presentar las expectativas de crecimiento para las siete economías más grandes de América Latina, recordó que en la OCDE esperan que el próximo año, la economía mexicana registrará un avance de 1.2% para el próximo año y 1.7% para el 2027.

Ambas proyecciones implican un avance desde el 0.7% que anticipan para el PIB mexicano en este año.

De acertar con los pronósticos, la economía mexicana registrará un crecimiento por debajo del promedio de las siete economías de América Latina.

Las siete economías incorporadas son Argentina, Brasil; Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú. La expectativa de crecimiento promedio para los 7 se encuentra en 2.3% para este año; 1.9% para 2026 y 2.4% para 2027.

INFORMACION EN PROCESO...