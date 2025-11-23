Debilidad económica genera recorte de expectativas para 2025 a rango de 0.2 a 0.6%

La contracción en la actividad económica del tercer trimestre y la revisión a la baja en el desempeño de los dos trimestres previos, alimentó un recorte en las proyecciones de crecimiento para el 2025, que tienen analistas del sector privado. Sin embargo, no hay coincidencia en las nuevas revisiones.

Desde Nueva York, el economista jefe para América Latina en Goldman Sachs, Alberto Ramos, anticipó que la economía mexicana conseguirá un avance de 0.30% este año, que está debajo del 0.5% que proyectaron anteriormente.

“De cara al futuro se prevé que la actividad se mantenga débil y enfrente dificultades derivadas de la débil confianza empresarial, el debilitamiento del mercado laboral formal y el pico del ciclo crediticio”, señaló.

Mientras el economista jefe de Finamex, Casa de Bolsa, Víctor Gómez Ayala, sostuvo su pronóstico en 0.6%, asumiendo que si la economía se queda sin cambio en su desempeño en el cuarto trimestre, nada más por efecto aritmético, conseguirá despegar hacia 0.6 por ciento.

Desde Washington, el CEO y fundador de la consultoría Valerio Consulting Group, Alejandro Valerio, explicó que “el eje central de la caída en la actividad económica radica en la inversión fija bruta de capital que muestran una contracción de casi 7% entre enero y agosto de este año”.

En su consultoría anticipan que la economía mexicana conseguirá este año un avance de 0.1 a 0.4% que para fines estadísticos implica un estancamiento que se suma a la tendencia de debilidad que prevalece.

Mientras el equipo de economistas de Banamex, redujo a 0.2% su estimación para el PIB anual de todo el 2025; una tasa que incorpora una revisión desde 0.4% proyectado anteriormente.

Para el equipo de economistas que lidera en Banamex, Iván Arias, la economía registrará un crecimiento de 0.3% en el último trimestre del año que por efecto de comparación con la caída del último cuarto del 2024, arrojará un avance de 0.2% en el PIB del 2025.

Banxico lo veía venir

Uno de los cinco miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México, el subgobernador Gabriel Cuadra ya había anticipado, a partir de la estimación oportuna del PIB que estaba en contracción anual de 0.3%, que “podría propiciar que el dato del Producto Interno Bruto (PIB) de todo el año sea menor a 0.6% que tiene estimado como escenario central el Banco de México.

Al participar en la Reunión Trimestral del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos (CEMPE) de la Facultad de Economía de la UNAM, resaltó que esta tasa esperada del PIB es inferior de lo que históricamente ha crecido la economía en este siglo, que es 1.8%, entre los años 2000 y 2019.

Magro avance en 2026

El economista jefe de Finamex estimó que para el año próximo, el PIB mexicano conseguirá un avance de 1.1% que está muy lejos del nivel prepandemia que estaba en 1.8 por ciento.

“Las exportaciones seguirán menguando su contribución, evidenciando un menor dinamismo del PIB y de las manufacturas en Estados Unidos”, explicó.

El economista jefe de Bank of América para México, Latinoamérica y Canadá, Carlos Capistrán, ya había comentado a este medio que si este año México libró la contracción del PIB, fue gracias a las exportaciones.

Tanto Capistrán como Gómez Ayala, aclararon que la estrategia que asumieron las empresas de Estados Unidos durante el primer y segundo trimestre de este año, de anticipar sus exportaciones para tratar de librar los aranceles, otorgó un impulso determinante en la economía nacional que incluso ayudó a elevar la contribución del segmento al PIB nacional.

En Bank of América anticipan que la economía mexicana conseguirá este año un PIB de 0.6% y que puede avanzar hasta 1% para el 2026. Ambas previsiones están fuera del consenso del mercado que según la encuesta de Citi, es de 0.5% y 1.4% respectivamente.

El mundial y el consumo

Alejandro Valerio y Gabirela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, advirtieron que el mundial de futbol que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá el próximo año, puede ser un motor relevante para el consumo en la primera pare del 2026. Puede ser, comentó Siller, que incentive el optimismo del consumidor.

Mikel Arreola, Comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, explicó recientemente que el mundial del futbol será un motor de crecimiento para el consumo. Estimó que atraerá 40% más turismo que cualquier año.

El experto de Finamex aclaró que el consumo explica dos terceras partes del crecimiento. Advirtió que el próximo año, tenemos también que afrontar la incertidumbre por la revisión del T-MEC.