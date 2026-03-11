Musk presenta el proyecto "Macrohard", de Tesla y xAI, con la mira en la disrupción del software

Elon Musk ⁠presentó este miércoles un proyecto conjunto entre Tesla y su startup ⁠de inteligencia artificial xAI, al que denominó "Macrohard" o "Digital Optimus" y dijo que se trataba de un sistema capaz de emular las funciones de las empresas ⁠de software.

En una publicación en ⁠su plataforma de redes sociales X, Musk dijo que el proyecto combina el modelo de lenguaje Grok de xAI, que actúa como un "navegador" de alto nivel, con un agente de inteligencia artificial (IA) desarrollado por Tesla que procesa en tiempo real las acciones de la pantalla del computador, el teclado y el ratón.

El lanzamiento de Claude Cowork de Anthropic, que puede realizar una serie de tareas informáticas de forma autónoma, ya ha asustado a los inversores en software, que temen que la IA agencial pueda alterar los modelos de negocio establecidos.

xAI de Musk estaba desarrollando Macrohard como un proyecto de IA que permitiría a los desarrolladores simular creaciones de software de empresas como Microsoft.

"En principio, es capaz de emular la función de empresas enteras. Por eso el programa se llama MACROHARD, una divertida referencia a Microsoft", dijo Musk el miércoles.

Musk dijo que el sistema funcionaría con el chip AI4 interno de Tesla, junto con el hardware de Nvidia, y describió la combinación como competitiva ⁠en términos de costos.

El anuncio se conoce ⁠después de que Tesla firmó ⁠en enero un acuerdo para invertir unos 2,000 millones de dólares en la adquisición de ⁠acciones de xAI.

SpaceX adquirió xAI el mes pasado en una operación íntegramente con acciones que valoró al fabricante de cohetes en 1 billón de dólares y a xAI en 250,000 millones, adelantándose a una posible oferta pública inicial de SpaceX a finales de este año. Musk mencionó los centros de datos orbitales como la razón principal de la fusión.

Los registros de la Oficina de ⁠Patentes y Marcas de Estados Unidos muestran que xAI presentó una solicitud de registro de la marca "Macrohard" en agosto de 2025