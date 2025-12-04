Fitch ajusta al alza pronóstico del PIB para México en el 2026

La economía mexicana podría conseguir un crecimiento de 1.3% para el próximo año, gracias al impacto que tendrá en las exportaciones, un mejor panorama de crecimiento de Estados Unidos, estimaron economistas de Fitch.

El nuevo pronóstico incorpora una segunda corrección al alza desde 0.8% que proyectaron en abril; es también superior a 1.2% previsto por ellos en septiembre y debajo de 2% que es el supuesto que tiene el gobierno federal como base para el cálculo del presupuesto para el 2026.

Al interior del Global Economic Outlook 2025, un reporte trimestral sin impacto de calificación, explicaron que esperan que el próximo año seguirán los desafíos como la incertidumbre comercial, una política fiscal restrictiva y la desaceleración del mercado laboral.

No obstante a la corrección al alza, advirtieron que “el débil crecimiento económico de México está dificultando el camino a la consolidación fiscal”.

Consignaron que “el lento crecimiento, la desaceleración del mercado laboral y la fortaleza de la moneda, deberían seguir aliviando las presiones inflacionarias”.

En el análisis mantuvieron su pronóstico para el Producto de este año, tal cual lo tenían en septiembre, de un avance de 0.4% que contrasta con la previsión que tenían en junio de una contracción de 0.1% o la de abril, que fue también de un desempeño negativo en 0.4 por ciento.

Cabe recordar que Fitch, junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fueron los únicos que explícitamente calcularon que el impacto de la incertidumbre por los aranceles llevaría al PIB a registrar una contracción en este año.

Confían que seguirá T-MEC

Destacaron que las perspectivas para la política arancelaria de Estados Unidos siguen siendo inciertas, pero confían que el próximo año se renovará el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Subrayaron que a partir de la aplicación de aranceles y de la relevancia que tiene exportar hacia Estados Unidos cumpliendo con las reglas de origen, los productores realizaron el papeleo necesario para exportar bajo el amparo del T-MEC.

Así, refirieron que este año, entre 80 y 86% de las exportaciones mexicanas en algunos rubros, consiguen ingresar sin el pago de arancel, pues respetan la regla de origen.

Los economistas de la agencia también divulgaron un análisis sobre el Panorama para el 2026 de los emisores soberanos de América Latina.

De acuerdo con ellos, la incertidumbre comercial hacia la región podría comenzar a disiparse una vez que inicie la revisión del T-MEC.

El director senior de Fitch, Todd Martínez, anticipó que las emisiones se mantendrá resilientes al contexto global impredecible que anticipan para el próximo año.

“Los cambios en la política comercial de Estados Unidos no han afectado gravemente a la región hasta ahora y han abierto oportunidades y desafíos, pero su impacto podría tardar en aclararse, por lo que el panorama crediticio se vislumbra neutral”.

Inercia inflacionaria y riesgos fiscales

En el análisis, los expertos de Fitch revisaron el panorama de inflación y anticiparon las acciones de los bancos centrales.

Destacaron que los bancos centrales en América Latina mantuvieron su trayectoria de flexibilización pero hay heterogeneidad en la gradualidad de los recortes, en función del panorama de inflación.

Para el caso de México, dijeron que la inercia inflacionaria y los riesgos fiscales han llevado a reducir el ritmo de los recortes en contraste con Brasil, por ejemplo, que ha tenido que endurecer de nuevo sus tasas.

Y como anticipan que la Fed aplicará recortes el próximo año, estos movimientos darán flexibilidad a los bancos centrales emergentes para seguir recortando sus tasas.

Un vistazo mundial

Los economistas de la agencia calificadora estimaron que la economía mundial registrará un crecimiento de 2.4% en el 2026, con lo que completará un segundo año consecutivo a la baja desde 2.9% que consiguió el PIB en el 2024 y 2.5% que esperan para este año.

Anticipan que Estados Unidos, logrará un crecimiento de 1.3% en el 2026 mientras China registrará un avance de 4.1% que también representará un segundo año consecutivo en desaceleración.

“Habíamos anticipado una desaceleración más pronunciada en Estados Unidos este año tras el aumento de las tasas arancelarias, pero el impacto ha sido más leve de lo anticipado y ha coincidido con un fuerte repunte del gasto del sector privado vinculado al auge de la Inteligencia Artificial”.

Para el gigante asiático consignaron que se presentó una caída sin precedente en la inversión, impulsada por la cautela de los gobiernos locales que echaron para atrás sus proyectos de inversión.