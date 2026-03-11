Bloqueos de taxistas en el AICM: Uber pide que la Guardia Nacional deje de detener a conductores

Taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) realizan este miércoles 11 de marzo una protesta con bloqueos en las terminales, lo que genera afectaciones en el acceso al aeropuerto y posibles retrasos para pasajeros con vuelos programados durante la mañana.

De acuerdo con los organizadores, la movilización comenzó alrededor de las 10:00 horas en la Terminal 1, por lo que autoridades aeroportuarias piden a los usuarios anticipar su llegada para evitar contratiempos en sus traslados.

A través de redes sociales, el AICM recomienda a los pasajeros utilizar el estacionamiento alterno ubicado en Ciudad Deportiva de Magdalena Mixiuhca, desde donde se ofrece transporte gratuito hacia la Terminal 2.

Mientras tanto, una grúa de tránsito llegó a la zona para retirar los vehículos que bloquean el paso. Elementos policiacos ponen a disposición a varios manifestantes, y tras remitir cinco vehículos al depósito vehicular, se liberó la vialidad en la rotonda de la Terminal 2 del AICM.

¿Qué exigen los taxistas del aeropuerto?

La organización Transportación Terrestre Nueva Imagen A.C. informó que la protesta busca exigir a las autoridades que se aplique la ley dentro del aeropuerto y se restrinja la operación de plataformas de transporte privado.

Los taxistas sostienen que los servicios por aplicación no deberían operar dentro del aeropuerto, al tratarse de una zona federal, y acusaron que las autoridades han permitido su presencia pese a las restricciones legales vigentes.

Además, señalaron que su inconformidad también responde a iniciativas legislativas en el Senado y la Cámara de Diputados que buscan modificar la regulación del transporte para permitir la operación de estas plataformas en terminales aéreas.

Según el gremio, la movilización busca defender su fuente de trabajo y patrimonio, por lo que convocaron a operadores del sector aeroportuario a participar en la protesta.

Guardia Nacional realizará operativos contra transporte irregular

El AICM informó este miércoles que a partir del 12 de marzo se implementarán operativos de la Guardia Nacional para inhibir la operación de servicios de transporte considerados irregulares dentro del aeropuerto.

La medida forma parte de las acciones coordinadas con el Grupo Aeroportuario Marina, con el objetivo de reforzar la seguridad y garantizar que el servicio de transporte terrestre opere conforme a la ley.

Las autoridades señalaron que estos operativos buscan evitar que vehículos de plataformas digitales realicen ascensos o descensos de pasajeros dentro de las instalaciones aeroportuarias.

Detienen a una persona

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que desplegó un operativo en las inmediaciones del Aeropuerto ante la concentración de permisionarios y operadores de transporte terrestre en las Terminales 1 y 2.

De acuerdo con la dependencia, elementos de la Policía Metropolitana implementaron un dispositivo de seguridad con el objetivo de evitar bloqueos en vialidades primarias y garantizar el acceso de los usuarios al aeropuerto, además de mantener diálogo con los manifestantes.

Durante el operativo, un hombre de 39 años fue detenido luego de presuntamente romper el medallón de una grúa. Asimismo, tres vehículos que bloqueaban el acceso a la Terminal 2 fueron retirados con grúas de la Subsecretaría de Control de Tránsito y trasladados a un depósito vehicular.

Uber pide que la Guardia Nacional deje de detener conductores

El conflicto ocurre en medio de una disputa legal. En octubre de 2025, la empresa Uber obtuvo un amparo judicial que reconoce el derecho de sus conductores a recoger y dejar pasajeros en aeropuertos del país.

Uber informó que una jueza federal ordenó a la Guardia Nacional cesar las detenciones arbitrarias y discriminatorias contra conductores que operan con la aplicación en los aeropuertos del país.

La resolución establece que las autoridades responsables deben detener cualquier acción que implique sanciones, multas o confiscación de vehículos contra conductores que utilicen la app, al considerar que dichas medidas podrían vulnerar los derechos al trabajo y al libre tránsito.

Asimismo, el fallo advierte que las autoridades podrían enfrentar sanciones si no cumplen con la orden judicial. De acuerdo con el artículo 262 de la Ley de Amparo, el desacato a una suspensión puede derivar en penas de prisión, multas, destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Uber señaló que confía en que la resolución sea respetada por las autoridades, especialmente ante el incremento de visitantes que se prevé en México con la Copa Mundial de la FIFA 2026 que arrancarrá en junio próximo.

La empresa también reiteró su disposición a dialogar con el gobierno federal para modernizar la regulación del transporte en aeropuertos, con el objetivo de integrar las plataformas digitales al sistema de movilidad y garantizar mayor competencia y opciones para los usuarios.