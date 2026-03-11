Acciones de Nebius suben más 15% tras la inversión de 2,000 millones de dólares de NVIDIA

Las acciones de Nebius subieron 15% el miércoles luego de que NVIDIA anunció una inversión de 2,000 millones de dólares en la empresa de nube para inteligencia artificial (IA) y puso de relieve la estrategia de NVIDIA de apoyar a empresas que construyen infraestructura de IA a gran escala.

Las cotizaciones de Nebius se dispararon en Wall Street el miércoles y subían alrededor de 15.7% en 11.54 dólares rumbo al cierre de las operaciones; por otro lado, los papeles de NVIDIA ganaban 0.30% en 185.30 dólares cada uno.

El gasto en infraestructura para inteligencia artificial se está acelerando mientras las empresas tecnológicas compiten por construir la infraestructura informática necesaria para sistemas de IA avanzados.

"La IA está en otro punto de inflexión: la IA agéntica, impulsando una demanda increíble de cómputo y acelerando la construcción de infraestructura", dijo Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA.

"Nebius está construyendo una nube de IA diseñada para la era agentica, completamente integrada desde el silicio hasta el software y alimentada por la computación acelerada de próxima generación de NVIDIA" añadió Huang.

Nebius se ha posicionado como proveedor de nube centrado en IA, construido desde cero para desarrolladores que trabajan en sistemas de inteligencia artificial.

A diferencia de las plataformas en la nube tradicionales adaptadas para cargas de trabajo de aprendizaje automático, Nebius diseñó su plataforma específicamente para satisfacer las necesidades de los ingenieros de IA.

La asociación entre NVIDIA y Nebius se centra en desarrollar y desplegar infraestructura para inteligencia artificial.

Según el anuncio, las empresas colaborarán en el despliegue de infraestructura de IA, sistemas de gestión de flotas, capacidades de inferencia y en el diseño y soporte de fábricas de IA.

Planes de inversión

El acuerdo con Nebius sigue a una serie de inversiones y alianzas anunciadas por NVIDIA en el sector de la inteligencia artificial.

La semana pasada, la compañía reveló alianzas con Lumentum y Coherent, comprometiendo 2,000 millones de dólares a cada empresa para reforzar la cadena de suministro tecnológica que respalda la infraestructura de IA.

El martes, NVIDIA también anunció una inversión significativa en el Thinking Machines Lab de Mira Murati mediante una nueva asociación estratégica plurianual.

La compañía aportó 30,000 mdd a la ronda de financiación de 110,000 mddd anunciada por OpenAI a finales del mes pasado. En noviembre, NVIDIA dijo que planeaba invertir hasta 10,000 mdd en Anthropic.

Estas inversiones reflejan la estrategia de NVIDIA de reforzar el ecosistema que sostiene el desarrollo de la inteligencia artificial a medida que la demanda de potencia informática para IA se expande a nivel mundial.

