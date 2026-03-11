A Trump no le preocupan posibles ataques en EU; FBI advierte a California sobre drones de Irán

El presidente Donald Trump dijo este miércoles ⁠que no le preocupa la posibilidad de ataques respaldados por Irán en Estados Unidos, mientras que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) advirtió sobre la posibilidad de ⁠que drones iraníes golpeen la ⁠costa oeste del país, informó ABC News.

Estados Unidos e Israel iniciaron sus ataques contra Irán hace casi dos semanas, lo que sumió a la región del golfo Pérsico en una guerra.

Teherán ha llevado a cabo incursiones de represalia en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes que mataron a funcionarios iraníes de alto rango, incluido el líder supremo del país.

Cuando se le preguntó si le preocupaba que Irán pueda intensificar sus represalias para incluir ataques en territorio estadounidense, Trump respondió a periodistas: "No, no me preocupa".

El FBI ha advertido a los departamentos de policía de California que Irán podría tomar represalias por los ataques estadounidenses lanzando drones contra la costa oeste del país, informó ABC News, citando una alerta que revisó.

"Hemos obtenido información de que, a principios de febrero, Irán supuestamente aspiraba a llevar a cabo un ataque sorpresa usando vehículos aéreos no tripulados desde un buque no identificado frente a la costa de Estados Unidos, concretamente contra objetivos no especificados en California, en ⁠caso de que Estados Unidos lanzara ataques contra ⁠Irán", escribió el FBI en una ⁠alerta distribuida a finales de febrero, según ABC News.

"No tenemos más información sobre ⁠el momento, el método, el objetivo o los autores de este supuesto ataque".

Los portavoces del FBI, del Departamento de Policía de Los Ángeles, del gobernador de California y del alcalde de Los Ángeles no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre el tema.

Una evaluación de amenazas realizada por la Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que Irán y sus aliados "probablemente" representan ⁠una amenaza de ataques selectivos contra Estados Unidos, aunque es poco probable que haya un ataque físico a gran escala.