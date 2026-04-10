Las claves económicas de la semana (6 al 10 de abril): De inflación, política monetaria y consumo

La segunda semana de abril estuvo marcada por varios indicadores económicos clave para México y el resto del mundo.

En nuestro país, el Banco de México (Banxico) publicó las minutas de su más reciente reunión de política monetaria, mientras que también se dieron a conocer reportes sobre la inflación en marzo, consumo privado, inversión fija bruta y actividad industrial.

Estados Unidos también publicó datos relevantes en materia de inflación, crecimiento económico y confianza del consumidor.

Conoce los indicadores económicos más relevantes que se publicaron entre el 6 al 10 de abril, para que disfrutar del fin de semana bien informado.

Inflación en México se disparó en marzo

La inflación en México se disparó durante marzo e hiló dos meses fuera del objetivo del Banxico. Este dato divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) significó el mayor nivel para lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum.

En el tercer mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un avance mensual de 0.86%, con lo que en comparación anual los precios aumentaron, en promedio, 4.59% a nivel nacional.

Ante ello, la inflación se aceleró por tercer mes consecutivo, con lo cual analistas esperan cautela por parte de la Junta de Gobierno del Banco de México, cuya próxima reunión se realizará el 7 de mayo.

Economía de México arrancó 2026 con menor fuerza

La economía mexicana habría perdido fuerza al arranque de este 2026, luego de que a finales del 2025 logró reportar un impulso, de acuerdo con los resultados del Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC), elaborado por el Inegi.

En enero, el Indicador Coincidente, que refleja el estado actual de la economía mexicana, se mantuvo en un nivel de 99.6 puntos, por debajo de su tendencia de largo plazo. Así, reportó 14 meses consecutivos por debajo de su tendencia.

Con el dato de enero, el Indicador Coincidente no mostró variación alguna respecto a diciembre del año pasado.

En el caso del Indicador Adelantado, que busca mostrar los puntos de giro del Coincidente, en febrero este se ubicó en 100.8 puntos, con lo que se volvió a colocar por arriba de su tendencia de largo plazo. Con ello, en comparación con enero pasado, el avance reportado fue de 0.09 puntos.

Minutas revelan desacuerdos en el Banxico sobre inflación e impacto de la guerra

Las minutas de la última reunión de política monetaria del Banco de México, publicadas el jueves, revelaron una junta profundamente dividida sobre cómo sopesar los nuevos riesgos de inflación -como los derivados del recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio- frente a las necesidades de una economía débil.

Las minutas reflejan las divisiones que subyacieron a la votación 3-2 del banco en marzo para reducir la tasa de referencia 25 puntos básicos, al 6.75%.

En la sorpresiva decisión de política monetaria, la gobernadora Victoria Rodríguez y los vicegobernadores Omar Mejía y Gabriel Cuadra votaron a favor de la rebaja, mientras que los vicegobernadores Jonathan Heath y Galia Borja se mostraron en desacuerdo.

Los miembros disidentes abogaron por un enfoque más cauto, citando la nueva incertidumbre que plantean las tensiones geopolíticas.

Por el contrario, el grueso del consejo argumentó que la atonía de la economía mexicana actúa como amortiguador frente a esas presiones inflacionarias.

Empresas y consumidores recortaron gastos al arranque del 2026

Tras un resiliente cierre del 2025, la demanda interna de la economía mexicana inició el 2026 con debilidad, lo que se reflejó en sendas caídas de la formación bruta de capital fijo (inversión fija) y del gasto en bienes y servicios de las familias en territorio nacional (consumo privado) durante enero pasado.

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo, publicado este lunes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en el caso de la inversión fija se observó un descenso mensual de 1.1%, que es el más pronunciado para un enero desde el 2018 (-2.2 por ciento).

En tanto, el consumo privado bajó 1.6%, que es, a su vez, el mayor desliz para un mes igual desde el 2009 (-2.7%), según el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP), también publicado este lunes por el Inegi.

Ambas caídas llamaron la atención por el optimismo moderado con el que concluyeron el año. En el caso de la inversión fija, destaca que se interrumpió una racha de tres meses de recuperación.

Fitch mantiene calificación de México en "BBB-"

La calificadora Fitch anunció este viernes ⁠que mantuvo ⁠la calificación de la nota soberana de México en "BBB-", con perspectiva estable.

La agencia detalló que la nota del país se sustenta en un marco de política macroeconómica prudente, unas finanzas externas sólidas y una economía amplia y diversificada.

"Sin embargo, se ve limitada por ⁠un crecimiento ⁠moderado ⁠a largo plazo, indicadores de ⁠gobernanza débiles, desafíos fiscales relacionados con una base de ingresos baja y rigideces presupuestarias, así como pasivos ⁠contingentes de Pemex", explicó Fitch en un comunicado.

Confianza de consumidores vuelve a caer en México

La confianza de los consumidores mexicanos retrocedió en marzo pasado, esto tras un mes donde las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y la incertidumbre interna continuaron, de acuerdo con la información divulgada por el Inegi.

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en un nivel de 44.1 puntos, con cifras desestacionalizadas. Así, el indicador que mide el sentir de los mexicanos sobre tópicos económicos en el país mostró una disminución mensual de 0.3 puntos.

Este resultado borra el avance registrado en febrero pasado, de 0.3 puntos, además de ser el segundo mes del año con una caída en la confianza del consumidor.

En tanto, en su comparación anual, la confianza de los consumidores retrocedió 2.0 puntos en marzo.

La actividad industrial en México muestra discreta recuperación

En febrero pasado, la actividad industrial en México creció 0.4% en comparación con enero, con lo que recuperó solo una fracción del terreno que perdió ese mes, cuando descendió 1.08%, de acuerdo con cifras del Inegi publicadas este viernes.

En su comparación interanual, el indicador descendió 1.33%, con lo que profundizó nuevamente su caída, luego de la leve contracción de 0.03% registrada en enero, muestran los datos del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI).

La manufactura, la minería y la construcción mostraron una recuperación moderada, luego de sus caídas de 1.1%, 1.1% y 1.2% que tuvieron en enero, respectivamente.

El empleo formal cae 8.4% en el primer trimestre

La creación de empleo formal en México durante el primer trimestre de 2026 registró una disminución del 8.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Al cierre de marzo de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó la incorporación de 207,604 puestos de trabajo en lo que va del año.

Esta cifra es menor a los 226,731 empleos generados en el primer trimestre de 2025 y se sitúa por debajo de los registros de años previos como 2023, cuando se alcanzaron 423,384 plazas, o 2017 con 377,694 empleos ante el IMSS.

Esta tendencia a la baja ocurre a pesar de la incorporación de trabajadores de plataformas digitales al régimen obligatorio.

El comportamiento mensual de los puestos totales inició con una pérdida de 8,104 lugares en enero, seguida de una recuperación de 182,778 en febrero y un incremento de 32,930 en marzo. Específicamente, el segmento de plataformas digitales mostró bajas de 67,521 en enero, una recuperación de 24,896 en febrero y 8,376 en marzo.

EU vuelve a revisar a la baja el PIB del último trimestre de 2025

El Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos experimentó un crecimiento del 0.1% en el cuarto trimestre de 2025 frente a los tres meses anteriores, según la tercera estimación de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio, que recortó a la mitad el ritmo de expansión de la economía estadounidense respecto de lo anticipado a mediados de marzo.

Se trata de la segunda revisión a la baja del dato de actividad entre los meses de octubre y diciembre del año pasado, que en una primera estimación a finales de febrero se había situado en el 0.4%, pero que fue recortado al 0.2% en marzo.

De este modo, en cifras anualizadas, el avance del PIB de EU en el cuarto trimestre de 2025 se ha rebajado hasta el 0.5% desde el 0.7% de la estimación de marzo, muy por debajo del crecimiento del 1.4% avanzado en la lectura preliminar del dato.

En el tercer trimestre de 2025, la economía estadounidense había registrado una expansión trimestral del 1.1% y del 4.4% en cifras anualizadas.

Se desacelera el crecimiento del sector servicios en EU

El crecimiento de la actividad del sector servicios en Estados Unidos (EU) se desaceleró en marzo, según mostraron los datos de una encuesta publicados ayer 6 de abril, a medida que las empresas monitoreaban el aumento de los precios de la energía derivado de la guerra en Medio Oriente y se preparaban para posibles interrupciones en la cadena de suministro.

El índice de servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM, por sus siglas en inglés) se situó en 54 puntos el mes pasado, frente a 56.1 puntos de febrero.

Si bien los nuevos pedidos se mantuvieron sólidos, la actividad empresarial se enfrió ligeramente y el índice de empleo se contrajo por primera vez en cuatro meses.

El índice de precios subió debido al aumento de los costos del petróleo y el combustible, mientras que las entregas de los proveedores se retrasaron debido a problemas de transporte marítimo e interrupciones en los vuelos causadas por el conflicto en Medio Oriente y las condiciones climáticas invernales.

Inflación en EU registra fuerte salto a 3.3% anual en marzo por efecto de guerra con Irán

La inflación en Estados Unidos registró un fuerte salto el mes pasado, a 3.3% anual, debido al incremento de los precios de la gasolina por la guerra en Medio Oriente, según datos oficiales divulgados este viernes.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) había registrado un incremento de 2.4% en los 12 meses terminados en febrero.

Entre febrero y marzo los precios de la gasolina se dispararon 21.2 por ciento. Un aumento semejante no se había observado desde 1967, subraya el servicio estadístico estadounidense (BLS).

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de la energía y de los alimentos, tuvo un ligero incremento a 2.6% en 12 meses frente al +2.5% de un mes antes.

¿Cómo cerraron los mercados esta semana?

Tipo de cambio

El peso mexicano se apreció frente al dólar en la última sesión de la semana. La divisa local avanzó en un mercado a la espera de un encuentro entre Estados Unidos e Irán previsto para el fin de semana, y consiguió terminar el periodo con un desempeño positivo acumulado.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.3186 unidades por dólar. Comparado con el cierre de 17.3615 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significó para el peso una ganancia de 4.29 centavos o de 0.25 por ciento.

El viernes pasado, el mercado no contó con el registro oficial del Banco de México por feriado con motivo de la Semana Santa, pero contra un precio referencia de 17.8616 unidades de LSEG, el movimiento acumulado del tipo de cambio significa una mejora de 54.30 centavos, equivalentes a 3.04 por ciento.

BMV y Biva

Las bolsas de valores de México terminaron con pérdidas la última sesión de la semana. Los índices locales bajaron, aunque registraron una semana de ganancias, en un mercado en espera del encuentro de negociación entre representantes de Estados Unidos e Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.41% a 70,023.39 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 0.21% a 1,400.10 unidades.

En su tercera semana consecutiva de avances, el S&P/BMV IPC acumuló una ganancia de 321.37 unidades, equivalentes a 0.46 por ciento.

Wall Street

Las acciones estadounidenses cerraron con resultados mixtos el viernes, mientras los inversores se mantenían a la expectativa antes del fin de semana y seguían de cerca las negociaciones de paz en Oriente Medio.

El Dow Jones y el S&P 500 cerraron a la baja, pero las acciones tecnológicas impulsaron al Nasdaq durante la sesión, en momentos en que los inversores evaluaban los acontecimientos geopolíticos.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto pro 30 gigantes, perdió 0.56% a 47,916.57 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 0.11% a 6,816.89 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico subió 0.35% hasta 22,902.89 unidades.

(Con información de Pilar Martínez, Yolanda Morales, Belén Saldívar, Edgar Juárez y Octavio Amador.)