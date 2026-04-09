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EU vuelve a revisar a la baja el PIB del último trimestre de 2025, hasta apenas el 0.1%
El PIB de Estados Unidos experimentó un crecimiento del 0.1% en el cuarto trimestre de 2025, según la tercera estimación de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.
El Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos experimentó un crecimiento del 0.1% en el cuarto trimestre de 2025 frente a los tres meses anteriores, según la tercera estimación de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio, que recortó a la mitad el ritmo de expansión de la economía estadounidense respecto de lo anticipado a mediados de marzo.
Se trata de la segunda revisión a la baja del dato de actividad entre los meses de octubre y diciembre del año pasado, que en una primera estimación a finales de febrero se había situado en el 0.4%, pero que fue recortado al 0.2% en marzo.
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De este modo, en cifras anualizadas, el avance del PIB de EU en el cuarto trimestre de 2025 se ha rebajado hasta el 0.5% desde el 0.7% de la estimación de marzo, muy por debajo del crecimiento del 1.4% avanzado en la lectura preliminar del dato.
En el tercer trimestre de 2025, la economía estadounidense había registrado una expansión trimestral del 1.1% y del 4.4% en cifras anualizadas.
De su lado, a pesar de la rebaja del dato de crecimiento trimestral, la Oficina de Análisis Económico confirmó que el PIB real de EU aumentó un 2.1% en el conjunto de 2025, lo que supone una sustancial desaceleración respecto de la expansión del 2.8% en 2024 y el crecimiento más débil de país desde 2020, cuando la economía se contrajo un 2.1% a raíz de la pandemia de Covid-19 y los confinamientos.