Pronóstico de inflación en el 2026 se eleva a 4.23% y baja a 1.4% para el PIB: Encuesta Citi

El consenso de expectativas para la inflación de este año se encuentra en 4.23%, una variación que incorpora un tercer ajuste quincenal al alza, según los resultados de la Encuesta que aplicó Citi entre 38 especialistas.

Además se trata de la previsión más alta recabada para la variación anual de precios generales en lo que va del año y está lejos del 4% que proyectaron en la primera encuesta de 2026.

Al revisar el detalle de la información, se puede ver que entre los 38 especialistas consultados, 34 anticipan que la inflación cerrará por arriba de 4 por ciento. El 20 de marzo eran solo ocho quienes tenían esta expectativa, por lo que en menos de tres semanas la proporción aumentó a 89 por ciento.

Entre quienes prevén una inflación superior a ese nivel, Monex y Natixis registran las estimaciones más altas, de 4.90 por ciento. En contraste, BBVA y Bx+ ubican su previsión en 3.90%, como el escenario más moderado. Citi, que elabora la encuesta, estima una inflación de 4.24 por ciento.

Los resultados de la encuesta muestran que los analistas también elevaron su expectativa para la inflación subyacente, al ubicarla en 4.20%, que está por arriba del 4% que previeron en la encuesta del 6 de enero.

La inflación subyacente suele ser un indicador relevante para los miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México, tal como han expresado ellos mismos cuando han observado sobre la resistencia que ha mostrado desde el 2024 y su lateralidad consistente desde que tocó el 3.58% en noviembre del 2024 para luego emprender su avance a 4.5% que tocó en febrero pasado. Este indicador elimina de la medición los precios más volátiles de los bienes y servicios como energéticos y alimentos.

Para poner en contexto los resultados, basta recordar que la encuesta recoge las proyecciones sobre el impacto que tendrá en México la evolución del conflicto bélico en Medio Oriente desde el ejercicio divulgado el 20 de marzo, lo mismo que el impacto que ya están reconociendo organismos internacionales de los precios de energéticos sobre los de alimentos e inflación mundial.

PIB presionado a la baja

De acuerdo con los resultados de la encuesta, los especialistas anticipan que el Producto Interno Bruto (PIB) registrará un crecimiento de 1.4% este año.

Este pronóstico puntual incorpora una revisión a la baja desde 1.50% que proyectaron en marzo y supera 1.3% proyectado por ellos mismos en enero.

Para ponderar la nueva expectativa media de los especialistas del sector privado sobre el crecimiento esperado para la economía es similar a la que tiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pero se mantiene debajo del mínimo en el rango estimado por la Secretaría de Hacienda, que está entre 1.8 y 2.8%, supuesto en el que se fundamenta el Paquete Económico para el 2026 y que recién ratificó al presentar los Pre Criterios de Política Económica.

La proyección mediana de crecimiento tiene como rango de estimaciones que va 0.8 a 1.8% para este año.

La expectativa más baja de crecimiento, de 0.8% la tienen Banca Mifel y Bradesco BBI y las más altas, en 1.8% las tienen BBVA; Bankaool y Banorte.

Con este contexto de crecimiento en 1.4% y una variación de la inflación en 4.23%, los especialistas consultados estimaron que la Junta de Gobierno del Banco de México continuará con el ciclo de recortes en la tasa en la decisión programada de julio. Esto significa que la llevarían a 6.50% que consideran será la tasa terminal del ciclo que inició en marzo del 2024.

En el 2027, sin crecimiento potencial

Según los resultados de la encuesta, para el 2027 esperan un crecimiento de 1.8% y una inflación en 3.80 por ciento.

La previsión de crecimiento es igual a la que tenían al iniciar el año pero la de inflación es ahora superior a 3.70% estimado en la encuesta del 6 de enero.

Al revisar el detalle de la información podemos ver que hay entidades como Bankaool que tienen la expectativa de un crecimiento en 2.3% para el próximo año que contrasta con la que tienen Banco Base y Scotiabank de 1 por ciento.