La confianza de los consumidores mexicanos volvió a caer en marzo, esto tras un mes donde las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la incertidumbre interna continuaron, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En marzo pasado, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en un nivel de 44.1 puntos, con cifras desestacionalizadas. Esto representó una disminución mensual de 0.3 puntos, con lo que desvanece el avance del mes previo de la misma magnitud.

En su comparación anual, la confianza de los consumidores retrocedió 2 puntos.

De esta manera, el ICC continuaría por debajo de lo reportado al inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, que fue un nivel 49.1 puntos, el más alto en la historia del indicador.

Los y las mexicanas se encuentran más pesimistas en rubros que tienen que ver con la situación actual del país, así como las posibilidades de comprar ciertos productos.

Dentro de los componentes del ICC, el que más cayó fue el que se refiere al sentir de los hogares respecto a la situación económica actual del país, que tuvo una caída de 1.2 puntos respecto a febrero, en un panorama donde ha estado reinando la incertidumbre, pero donde el gobierno mantiene el optimismo respecto al crecimiento económico.

Por su parte, las posibilidades actuales para realizar compras de muebles y electrodomésticos también cayeron 1.2 puntos mensuales, en medio del repunte de la inflación en México.

Respecto al sentir de los mexicanos sobre la situación económica del país esperada en los siguientes 12 meses, no hubo ninguna variación al respecto.

Las perspectivas que mejoraron en el mes se concentraron en la situación de los miembros del hogar. A futuro, el componente mejoró en 0.5 puntos, mientras que el componente que mide el sentir actual creció 0.2 puntos en marzo.

ana.martinez@eleconomista.mx