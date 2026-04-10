Reducen estímulos fiscales a gasolinas y diésel tras caída semanal de 14% del precio del petróleo

El gobierno de México redujo los estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel para la siguiente semana, ante la caída de los precios del petróleo tras el cese al fuego anunciado esta semana entre Estados Unidos e Irán.

No obstante, cabe resaltar que los precios de las gasolinas en nuestro país siguen sin reflejar la caída del petróleo crudo, pues siguen tan elevados o incluso más que hace una semana.

¿Cuánto pagarás de impuesto?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que, del sábado 11 al viernes 17 de abril, los combustibles recibirán los siguiente estímulos fiscales:

Gasolina Magna: 1.81 pesos por litro, 29 centavos menos que la semana pasada.

Gasolina Premium: 0.50 pesos por litro, 54 centavos menos que la semana anterior.

Diésel: 5.92 pesos por litro, 6 centavos menos que la semana pasada.

Esto significa que los automovilistas y transportistas pagarán las siguientes cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS):

Gasolina Magna: 4.89 pesos por litro, el 73% de la cuota completa.

Gasolina Premium: 5.15 pesos por litro, el 91% de la cuota completa.

Diésel: 1.45 pesos por litro, el 20% de la cuota completa.

Es la cuarta semana consecutiva en la que el gobierno federal otorga estímulos fiscales a los tres combustibles.

¿En cuánto está la gasolina?

De acuerdo con la consultora PETROIntelligence, los combustibles se vendían este viernes 10 de abril a un precio promedio a nivel nacional de:

Gasolina Magna: 23.70 pesos por litro, sin cambios en la última semana.

Gasolina Premium: 28.31 pesos por litro, 12 centavos más que hace una semana.

Diésel: 28.74 pesos, seis centavos menos que la semana pasada.

Petróleo cayó 14%

En la semana que finalizó este viernes, los precios internacionales del petróleo crudo cayeron a doble dígito luego de que el martes se anunciara un cese al fuego condicional de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

El petróleo Brent del Mar del Norte finalizó este viernes con una caída semanal de 13.55%, a 94.26 dólares por barril, según datos de MarketWatch.

Y es que una de las condiciones para el cese al fuego es que Irán permita el libre tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, el cual había sido bloqueado desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero.

Antes del conflicto, alrededor del 20% del petróleo mundial pasaba por el estrecho, de ahí que su bloqueo durante más de un mes supusiera una disrupción al suministro global de crudo y, consecuencia, resultará en un repunte de sus precios que los llevó a máximos no vistos desde 2022.

La esperanza de que el tráfico de buques a través del estrecho se restablezca próximamente ha dado un respiro a los precios del petróleo y se espera que próximamente también a los de los combustibles, que subieron en todo el mundo (México incluido) durante las últimas semanas por el repunte del crudo.