Peso mexicano avanza frente al dólar y registra ganancia semanal de 3%

El peso mexicano se apreció frente al dólar en la última sesión de la semana. La divisa local avanzó en un mercado a la espera de un encuentro entre Estados Unidos e Irán previsto para el fin de semana, y consiguió terminar el periodo con un desempeño positivo acumulado.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.3186 unidades por dólar. Comparado con el cierre de 17.3615 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significó para el peso una ganancia de 4.29 centavos o de 0.25 por ciento.

El precio del dólar operó en un rango con un máximo de 17.4046 unidades y un mínimo de 17.2493. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con una canasta de seis monedas de referencia, retrocedía 0.14% a un nivel de 98.68 puntos.

Después del alto el fuego por dos semanas en la guerra contra Irán que fue anunciado por el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump, se espera que estos países tengan una acercamiento este fin de semana, con el fin de alcanzar un acuerdo más amplio.

JD Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, estará en Islamabad, Pakistán, el sábado para mantener conversaciones con funcionarios iraníes. Según Reuters, Irán lo considera como una de las figuras más antibélicas del círculo de Trump, y por ello solicitó dialogar con él.

Mientras tanto, los operadores siguieron atentos a los datos económicos. Esta mañana se dio a conocer que los precios al consumidor en Estados Unidos anotaron en marzo su mayor subida ⁠en casi cuatro años, ⁠aunque con un resultado que estuvo en línea con las estimaciones.

"El tono es de menor aversión al riesgo frente a semanas recientes, apoyado en expectativas de avances hacia negociaciones y en una inflación que, por ahora, no exige un endurecimiento adicional de la política monetaria", dijo Grupo Financiero Ve por Más, en un reporte.

El viernes pasado, el mercado no contó con el registro oficial del Banco de México por feriado, pero contra un precio referencia de 17.8616 unidades de LSEG, el movimiento acumulado del tipo de cambio significa una mejora de 54.30 centavos, equivalentes a 3.04 por ciento.