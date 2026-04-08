Empleo formal cae 8.4% en el primer trimestre pese a inclusión de plataformas digitales

La creación de empleo formal en México durante el primer trimestre de 2026 registró una disminución del 8.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Al cierre de marzo de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó la incorporación de 207,604 puestos de trabajo en lo que va del año.

Esta cifra es menor a los 226,731 empleos generados en el primer trimestre de 2025 y se sitúa por debajo de los registros de años previos como 2023, cuando se alcanzaron 423,384 plazas, o 2017 con 377,694 empleos ante el IMSS.

Esta tendencia a la baja ocurre a pesar de la incorporación de trabajadores de plataformas digitales al régimen obligatorio. El comportamiento mensual de los puestos totales inició con una pérdida de 8,104 lugares en enero, seguida de una recuperación de 182,778 en febrero y un incremento de 32,930 en marzo.

Específicamente, el segmento de plataformas digitales mostró variaciones negativas consecutivas en el trimestre, con bajas de 67,521 en enero, 24,896 en febrero y 8,376 en marzo.

En el análisis por sectores, cuatro industrias presentaron tasas anuales negativas al corte de marzo:

El sector agropecuario registró un descenso de 3.9%

La industria de la transformación de 2.1%

La construcción de 0.7%

La actividad extractiva de 0.3%

Por el contrario, los sectores con variaciones positivas fueron transportes y comunicaciones con 10.0%, comercio con 3.4%, electricidad con 2.1%, servicios para empresas con 1.9% y servicios sociales con 0.7 por ciento.

A nivel geográfico, 15 estados de la República Mexicana se encuentran en situación de crecimiento anual negativo. Las mayores contracciones se ubican en:

Guerrero con 6.7%

Campeche con 5.1%

Coahuila con 2.8%

Tamaulipas con 2.4%

Sinaloa con 1.9%

Otros estados con retrocesos son San Luis Potosí, Yucatán, Puebla, Zacatecas, Chihuahua, Nayarit, Morelos, Veracruz, Chiapas y Aguascalientes.

En contraste, las entidades con mayor aumento anual fueron Estado de México con 5.5% e Hidalgo con 2.8 por ciento.