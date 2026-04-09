Inflación PCE en EU repunta en febrero; gasto de los consumidores se mantiene sólido

La inflación en Estados Unidos se ⁠aceleró en febrero, tal y como se esperaba, y es probable que haya seguido subiendo en marzo debido a la ⁠guerra con Irán, una tendencia que se prevé que disuada a la Reserva Federal de bajar las tasas de interés durante un tiempo.

El índice de precios sobre gastos de consumo personal (PCE) subió un 0.4% tras un aumento no revisado del 0.3% en enero, según informó este jueves la ⁠Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio (BEA, por sus ⁠siglas en inglés). Los economistas encuestados por Reuters esperaban un alza del 0.4 por ciento.

En los 12 meses hasta febrero, la inflación del PCE avanzó un 2.8%, tras aumentar en el mismo porcentaje en enero.

La BEA sigue poniéndose al día con la publicación de datos tras los retrasos causados por el cierre del Gobierno del año pasado. La inflación ya era elevada antes de la guerra, en gran parte debido a los aranceles a la importación del presidente Donald Trump.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán impulsó los precios mundiales del petróleo y provocó que el precio medio nacional de la gasolina al por menor se disparara por encima de los 4 dólares por galón por primera vez en más de tres años.

Los economistas esperan que las repercusiones de la inflación derivadas del conflicto, que comenzó a fines de febrero, sean más pronunciadas en los datos de marzo.

Trump anunció el martes un alto el fuego de dos semanas a condición de que Teherán reabra el bloqueado estrecho de Ormuz, lo que también ha afectado a los envíos de fertilizantes y otros productos. Se prevé que estas interrupciones provoquen un aumento de los precios de los alimentos.

Excluyendo los componentes volátiles de alimentos y energía, el índice de precios del PCE aumentó un 0.4% en febrero, registrando el mismo incremento por tercer mes consecutivo. En los 12 meses hasta febrero, la denominada inflación subyacente del PCE avanzó un 3%, tras un alza del 3.1% en enero.

La desaceleración de la inflación subyacente del PCE interanual se debió a que los elevados valores del año pasado dejaron de tenerse en cuenta en el cálculo.

La Fed utiliza los indicadores de precios del PCE para su objetivo de inflación del 2 por ciento. Los economistas afirman que la inflación mensual del PCE debe aumentar un 0.2% durante un periodo prolongado para que la inflación vuelva al objetivo.

Las minutas ⁠de la reunión de política monetaria de la Fed celebrada los días 17 y ⁠18 de marzo, publicadas el miércoles, revelaron que un grupo ⁠cada vez mayor de autoridades monetarias consideró el mes pasado que podrían ser necesarias alzas de tasas para contrarrestar la inflación.

También revelaron que "los participantes señalaron que un conflicto ⁠prolongado en Oriente Medio probablemente provocaría subidas más persistentes de los precios de la energía y que estos mayores costes de los insumos tendrían más probabilidades de repercutir en la inflación subyacente".

La Fed mantuvo su tasa de referencia a un día en el rango del 3.5%-3.75 por ciento. Las probabilidades de un recorte de tipos este año han disminuido de forma considerable.

Los altos precios explicaron parte del aumento del gasto en febrero. El gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica, subió 0.5% tras crecer 0.3% en enero. Los economistas habían pronosticado un avance del gasto de 0.5 por ciento.

El elevado precio de la gasolina podría desviar el gasto de otras categorías, aunque las cuantiosas devoluciones de impuestos ⁠de este año podrían proporcionar un cierto colchón a los hogares con rentas más bajas.

La guerra borró unos 3.2 billones de dólares del mercado bursátil en marzo, lo que podría obligar a los hogares con rentas más altas a recortar el gasto. Estos han sido los principales motores del gasto y de la economía en general.