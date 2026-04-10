Déficit presupuestario de EU aumenta levemente en marzo hasta los 164,000 millones de dólares

El ⁠Gobierno estadounidense informó que el déficit presupuestario de marzo aumentó en ⁠4,000 millones de dólares, o 2%, a 164,000 millones de dólares, respecto al año anterior, debido a que las nuevas desgravaciones fiscales para ⁠particulares y empresas provocaron un fuerte ⁠alza de las devoluciones, mientras que también crecieron los pagos de ayuda a los agricultores.

Los datos presupuestarios mensuales no mostraron un aumento significativo del gasto en la guerra de Irán, ya que los gastos en programas militares y de defensa solo aumentaron en 2,000 millones de dólares, o un 3%, a 65,000 millones de dólares durante el primer mes del conflicto, informó el viernes el Departamento del Tesoro.

Un funcionario del Tesoro señaló que muchos gastos relacionados con la guerra, como los destinados a reponer las existencias de armas, se producirán en los próximos meses.

La recaudación de derechos de aduana también se moderó en el mes siguiente a la anulación por parte de la Corte Suprema de los amplios aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump en virtud de una ley de emergencia.

Los ingresos aduaneros ascendieron a 22,200 millones de dólares en marzo, por debajo de los 26.600 millones de febrero ⁠y de los totales mensuales de alrededor ⁠de 30,000 millones de dólares registrados ⁠a fines del año pasado, pero por encima de los 8,200 millones de ⁠marzo de 2025.

Los ingresos de marzo ascendieron a 385,000 millones de dólares, 17,000 millones más (un 5%) que en marzo de 2025, mientras que los gastos ascendieron a 549,000 millones de dólares, 21,000 millones más (un 4%) que un año antes.

Tras tener en cuenta los ajustes relacionados con el calendario de los pagos de prestaciones, el déficit de marzo habría sido de ⁠250,000 millones de dólares, lo que supone un aumento de 9,000 millones de dólares, o un 4%, con respecto a marzo de 2025.