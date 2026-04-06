Crecimiento del sector servicios en EU se desacelera

El crecimiento de la actividad del sector servicios en Estados Unidos (EU) se desaceleró en marzo, según mostraron los datos de una encuesta publicados ayer 6 de abril, a medida que las empresas monitoreaban el aumento de los precios de la energía derivado de la guerra en Medio Oriente y se preparaban para posibles interrupciones en la cadena de suministro.

El índice de servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM, por sus siglas en inglés) se situó en 54 puntos el mes pasado, frente a 56.1 puntos de febrero.

Si bien los nuevos pedidos se mantuvieron sólidos, la actividad empresarial se enfrió ligeramente y el índice de empleo se contrajo por primera vez en cuatro meses.

El índice de precios subió debido al aumento de los costos del petróleo y el combustible, mientras que las entregas de los proveedores se retrasaron debido a problemas de transporte marítimo e interrupciones en los vuelos causadas por el conflicto en Medio Oriente y las condiciones climáticas invernales.

El aumento de los costos se produjo después de que los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, el 28 de febrero, desencadenaran una guerra que ha asolado la región y ha provocado que Teherán prácticamente bloquee el crucial estrecho de Ormuz.

El bloqueo de la vía fluvial, un punto estratégico para el suministro de energía, ha disparado los precios del petróleo y el gas, mientras los gobiernos de todo el mundo se esfuerzan por contener las consecuencias.

Los participantes en la encuesta también señalaron que los precios de productos de construcción como la madera, el cobre y el acero habían aumentado, añadió.

“Las interrupciones en el transporte en Oriente Medio están dificultando tanto la entrada como la salida de mercancías de la región”, afirmó un encuestado del sector de la construcción.