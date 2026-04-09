Solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EU aumentan, pero siguen en niveles bajos

Las nuevas solicitudes de ⁠prestaciones por desempleo en Estados Unidos aumentaron de forma moderada la semana pasada, sin mostrar signos de ⁠deterioro del mercado laboral, lo que podría dar margen a la Reserva Federal para mantener las tasas de interés sin cambios mientras evalúa las repercusiones económicas de la guerra con Irán.

Las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo estatales ⁠aumentaron en 16,000, a una cifra desestacionalizada de ⁠219,000 para la semana que finalizó el 4 de abril, según informó el Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters esperaban 210,000.

El bajo nivel de despidos está estabilizando el mercado laboral y, hasta ahora, no hay indicios de que los empleadores hayan respondido a la crisis de los precios del petróleo provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán reduciendo su plantilla.

El presidente Donald Trump anunció el martes un alto el fuego de dos semanas a condición de que Teherán reabra el bloqueado estrecho de Ormuz.

El alza de los precios mundiales del crudo ha hecho que el precio medio nacional de la gasolina al por menor se dispare por encima de los 4 dólares por galón por primera vez en más de tres años y ha borrado unos 3.2 billones de dólares del mercado bursátil en marzo.

Los economistas se preparan para un repunte de la inflación en marzo, y se espera que el índice de precios al consumo aumente hasta un 1% en términos mensuales, lo que se traduce en un incremento interanual de alrededor del 3.3 por ciento. La Fed tiene un objetivo del 2 por ciento.

Las minutas de la reunión de política monetaria de la Fed celebrada los días 17 y 18 de marzo, publicadas el miércoles, revelaron que un grupo cada vez mayor de autoridades monetarias consideró el mes pasado que podrían ser necesarias alzas de tasas para contrarrestar la inflación.

La Fed mantuvo su tasa de referencia ⁠a un día en el 3.5%-3.75%. Las probabilidades de una bajada ⁠de tipos este año han disminuido considerablemente.

La mayoría de ⁠las autoridades monetarias "esperaban que la tasa de desempleo se mantuviera prácticamente sin cambios y que la creación neta de empleo y ⁠el crecimiento de la población activa se mantuvieran bajos, mientras que un par de participantes (en la reunión de política monetaria) esperaban que las condiciones del mercado laboral se suavizaran", según las minutas.

El mercado laboral se ha estancado en lo que los economistas denominan un estado de "baja contratación y bajos despidos", que achacaron a la incertidumbre derivada de los aranceles a las importaciones de Trump y las deportaciones masivas.

Aunque el empleo no agrícola repuntó en 178,000 puestos de trabajo en marzo, la duración media del desempleo, de 11.4 semanas, fue la más larga en casi cuatro años ⁠y medio.

El número de personas que recibían prestaciones por desempleo tras la primera semana de ayuda, un indicador de la contratación, disminuyó en 38,000, a 1.794 millones (datos desestacionalizados) durante la semana que finalizó el 28 de marzo, según el informe de solicitudes.